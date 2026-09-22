X!

Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

Ujumine
Tatjana Smith
Tatjana Smith Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ujumine

Kahekordne rinnuliujumise olümpiavõitja Tatjana Smith tuleb tippsporti tagasi ja võtab sihikule Los Angelese olümpiamängudel kavasse lisanduva 50 meetri distantsi.

Praeguseks 29-aastane Smith võitis Tokyo mängudel kuldmedali 200 meetri rinnuliujumises ja hõbeda 100 meetri distantsil. Pariisis sai ta vastupidiselt hõbeda 200 meetris ja kulla kaks korda lühemal maal, kus Eneli Jefimova oli finaalis seitsmes.

Los Angelese olümpial lisanduvad kavasse 50 meetri distantsid kõigis ujumisviisides. Varasemalt sai 50 meetri olümpiakulda püüda üksnes vabaltujumises. Smith näeb just seda distantsi uue motivaatorina.

"Valin esimest korda ujumise ja valin selle distsipliini, mil pole varasemat ajalugu, aga ma püüan kirjutada uut ajalugu," sõnas 29-aastane Lõuna-Aafrika ujuja esmaspäeval ühismeedias avaldatud video vahendusel.

"See hirmutab mind, aga samas on ka põnev. Eesmärk on Los Angeles 2028. See pole lubadus. Ma pean ikkagi oma ujumise üles ehitama, kvalifitseeruma mängudele ja teenima oma koha rajal. Ma ei tea, kuidas see lugu lõppeb, aga ma tean, et ma tahan seda teada saada."

50 meetri rinnuliujumine on Los Angelese mängudel sihikul ka Jefimoval, kes saab selle otsusega ühe kõva konkurendi juurde. Pariisi olümpiamängude järel tippspordist loobunud Smith on tulnud pikas basseinis ka 200 meetri maailmameistriks (2023), lisaks on tal üks hõbe 100 ja üks 200 meetri distantsilt.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

10:33

Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

20.09

Olümpiapileti kindlustanud Topkin: äkki kolmas kord tuleb vähe paremini välja

08.09

Susannah Kaul sai paraujumise EM-il 50 m vabaujumises kuuenda koha

07.09

Pasko ja Mõtsnik tegid Eesti avaveeujumise ajalugu

17.08

Jefimova: võin kindlasti öelda üht - olen enda üle uhke

17.08

Susannah Kaul jõudis ujumise EM-il kaks korda finaali

16.08

Ujumise EM-i viimasel päeval rõõmustas prantslasi Leon Marchand

16.08

Hein: stabiilsus oli päris hea, aga tiitlivõistlusel loevad medalid

16.08

Jefimova pidi taas leppima neljanda kohaga

16.08

Ujumislegend Ledecky 15 aastat kestnud võiduseeria katkes

15.08

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi

15.08

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

15.08

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

15.08

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

15.08

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

14.08

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin

14.08

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

13.08

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha

13.08

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

12.08

Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks

sport.err.ee uudised

14:03

Andres Petrov võitis snuukri koduse meistriliiga

13:31

Crosskartide rallisprindis tuli Eesti meistriks Lucas Orav

13:03

Šveitsi jalgpallikoondise kapten tunnistas koroonapassi võltsimist

12:05

Zverev tüüris Saksamaa finaalturniirile

12:03

KUULA | "Võimla" uurib: kui hea Eesti võrkpallikoondis tegelikult on?

11:08

Eesti naiste käsipallikoondis hakkab valmistuma MM-valiksarjaks

10:33

Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

10:15

Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest

09:17

Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist

08:57

Neel ja Olmos kaotasid Singapuris esimeses ringis

08:07

Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi

21.09

Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele

21.09

Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

21.09

Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega

21.09

Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma

21.09

Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha Uuendatud

21.09

ETV spordisaade, 21. september

21.09

Eestlased jõudsid sõudmise rannasprindi EM-il kahel korral esikümnesse

21.09

Lajal alistas endise maailma seitsmenda reketi

21.09

Teine Eesti alagrupikaaslane jõudis EM-il veerandfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo