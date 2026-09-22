Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

Praeguseks 29-aastane Smith võitis Tokyo mängudel kuldmedali 200 meetri rinnuliujumises ja hõbeda 100 meetri distantsil. Pariisis sai ta vastupidiselt hõbeda 200 meetris ja kulla kaks korda lühemal maal, kus Eneli Jefimova oli finaalis seitsmes.

Los Angelese olümpial lisanduvad kavasse 50 meetri distantsid kõigis ujumisviisides. Varasemalt sai 50 meetri olümpiakulda püüda üksnes vabaltujumises. Smith näeb just seda distantsi uue motivaatorina.

"Valin esimest korda ujumise ja valin selle distsipliini, mil pole varasemat ajalugu, aga ma püüan kirjutada uut ajalugu," sõnas 29-aastane Lõuna-Aafrika ujuja esmaspäeval ühismeedias avaldatud video vahendusel.

"See hirmutab mind, aga samas on ka põnev. Eesmärk on Los Angeles 2028. See pole lubadus. Ma pean ikkagi oma ujumise üles ehitama, kvalifitseeruma mängudele ja teenima oma koha rajal. Ma ei tea, kuidas see lugu lõppeb, aga ma tean, et ma tahan seda teada saada."

50 meetri rinnuliujumine on Los Angelese mängudel sihikul ka Jefimoval, kes saab selle otsusega ühe kõva konkurendi juurde. Pariisi olümpiamängude järel tippspordist loobunud Smith on tulnud pikas basseinis ka 200 meetri maailmameistriks (2023), lisaks on tal üks hõbe 100 ja üks 200 meetri distantsilt.