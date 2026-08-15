Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

Inglismaa ujuja ja maailmarekordi omanik Adam Ramsay-Peaty sai reedel Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 50 m rinnuliujumise eelujumistes 20. koha. Briti ujuja väljendas pettumust ja segadust oma jätkuvalt kehva vormi pärast.

31-aastane kolmekordne olümpiavõitja sai oma eelujumises ajaga 27,34 kaheksanda koha. Tema 2017. aasta juulis püstitatud maailmarekord on 25,95.

Pärast seda, kui ta võitis aastatel 2014–2020 kõik 16 võimalikku kuldmedalit, katkes tema võiduseeria Euroopa meistrivõistlustel sel nädalal Pariisis, kus ta saavutas 100 meetri rinnuliujumises viienda ja segateateujumises neljanda koha.

Nüüd ei õnnestunud 31-aastasel ujujal pääseda reedel toimunud 50 m rinnuliujumise poolfinaali, kuna ta jäi oma eelujumises kaheksandaks.

Ramsay-Peaty püstitas 2017. aastal maailmarekordi ajaga 25,95 sekundit, kuid tegi reedeses eelujumises kehva stardi ja lõpetas ajaga 27,34 sekundit.

See tähendas kokkuvõttes 20. kohta, poolfinaali pääsesid 16 kiireimat.

"Sellised tulemused pole kaugeltki piisavalt head. Olukord on lausa nii kehv, et olen ise ka segaduses," sõnas ta reedel. "See on väga masendav, kuid loodan, et suudame asjas selgusele jõuda."

Ramsay-Peaty puhkes nutma pärast seda, kui oli võitnud eelmisel kuul Glasgow's toimunud Rahvaste Ühenduse mängudel 100 m rinnuliujumises pronksmedali.

Pärast seda, kui ta pidi 50 meetri distantsil leppima järjekordse pronksiga, ütles Ramsay-Peaty, et miski ei tundu loogiline. Kuigi Pariisis paranes tema aeg 59,10 sekundini, piisas sellest vaid viiendaks kohaks.

Ramsay-Peaty on alates juunist koos treener Lisa Batesiga oma stardihüppe kallal töötanud ja märkis, et viimased nädalad on tema jaoks andnud mitmeid õppetunde.

"Asi on ilmselt selles, kuidas ma vette sisenen. Ausalt öeldes arvan, et pean oma tegutsemist põhjalikult muutma," lisas ta.

Tema kaasmaalane Filip Nowacki, kes võitis Glasgow´s 200 meetri distantsil kulla ja 100 meetri distantsil hõbeda, sai Pariisi eelujumistes 18. koha ega pääsenud samuti poolfinaali.