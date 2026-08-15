X!

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

Ujumine
Adam Peaty
Adam Peaty Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Ujumine

Inglismaa ujuja ja maailmarekordi omanik Adam Ramsay-Peaty sai reedel Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 50 m rinnuliujumise eelujumistes 20. koha. Briti ujuja väljendas pettumust ja segadust oma jätkuvalt kehva vormi pärast.

31-aastane kolmekordne olümpiavõitja sai oma eelujumises ajaga 27,34 kaheksanda koha. Tema 2017. aasta juulis püstitatud maailmarekord on 25,95.

Pärast seda, kui ta võitis aastatel 2014–2020 kõik 16 võimalikku kuldmedalit, katkes tema võiduseeria Euroopa meistrivõistlustel sel nädalal Pariisis, kus ta saavutas 100 meetri rinnuliujumises viienda ja segateateujumises neljanda koha.

Nüüd ei õnnestunud 31-aastasel ujujal pääseda reedel toimunud 50 m rinnuliujumise poolfinaali, kuna ta jäi oma eelujumises kaheksandaks.

Ramsay-Peaty püstitas 2017. aastal maailmarekordi ajaga 25,95 sekundit, kuid tegi reedeses eelujumises kehva stardi ja lõpetas ajaga 27,34 sekundit.

See tähendas kokkuvõttes 20. kohta, poolfinaali pääsesid 16 kiireimat.

"Sellised tulemused pole kaugeltki piisavalt head. Olukord on lausa nii kehv, et olen ise ka segaduses," sõnas ta reedel. "See on väga masendav, kuid loodan, et suudame asjas selgusele jõuda."

Ramsay-Peaty puhkes nutma pärast seda, kui oli võitnud eelmisel kuul Glasgow's toimunud Rahvaste Ühenduse mängudel 100 m rinnuliujumises pronksmedali.

Pärast seda, kui ta pidi 50 meetri distantsil leppima järjekordse pronksiga, ütles Ramsay-Peaty, et miski ei tundu loogiline. Kuigi Pariisis paranes tema aeg 59,10 sekundini, piisas sellest vaid viiendaks kohaks.

Ramsay-Peaty on alates juunist koos treener Lisa Batesiga oma stardihüppe kallal töötanud ja märkis, et viimased nädalad on tema jaoks andnud mitmeid õppetunde. 

"Asi on ilmselt selles, kuidas ma vette sisenen. Ausalt öeldes arvan, et pean oma tegutsemist põhjalikult muutma," lisas ta. 

Tema kaasmaalane Filip Nowacki, kes võitis Glasgow´s 200 meetri distantsil kulla ja 100 meetri distantsil hõbeda, sai Pariisi eelujumistes 18. koha ega pääsenud samuti poolfinaali.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

ujumisuudised

14:35

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

11:41

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

14.08

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin Uuendatud

14.08

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

13.08

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha

13.08

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

12.08

Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks

12.08

Popovici säilitas kroolikuninga trooni, Sjöström tõusis aegade edukaimaks naiseks

12.08

Eestlased piirdusid EM-i kolmandal hommikul eelujumistega

11.08

Jefimova: rekord näitab, et olen paremas vormis kui kunagi varem

11.08

Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

11.08

Jefimova pääses EM-il kindlalt poolfinaali, Randväli ujus Eesti rekordi

10.08

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

10.08

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

10.08

Tribuntsov ja Zaitsev pääsesid EM-il poolfinaali

07.08

Eesti teatevõistkond jääb avavee EM-i viimaselt alalt kõrvale

07.08

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel

06.08

Salu läheb EM-i nautima: ujumises tuleb protsessi usaldada

06.08

Eesti avaveeujuja pälvis EM-i debüüdil 24. koha

05.08

Koondise peatreener Meijel: läheme Pariisi pauku tegema

sport.err.ee uudised

15:21

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15:12

Endine Itaalia jalgpallikoondislane tegi karjääriga lõpparve

14:35

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

13:52

Eesti U-16 noormehed jäid poolfinaalis Horvaatiale alla

13:22

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

13:21

Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

12:49

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

12:18

Neuville loodab WRC uuele algusele: nüüd lõpuks asjad liiguvad

11:41

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

11:00

Üle 200 vanasõiduki osaleb laupäeval juubelisõidul ja -rallil

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

10:15

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell Uuendatud

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

08:10

Esimest korda algkoosseisu kuulunud Mets aitas Bochumi võidule

00:42

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

00:03

Eesti koondise äärekaitsja lõi Šotimaal teist mängu järjest värava

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

14.08

Lajal jäi Masters-turniiril maailma 51. reketile kindlalt alla

14.08

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo