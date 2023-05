Jefimova võimsast tulemusest: läksin natukene paremat aega püüdma

Eneli Jefimova jaoks oli 50 meetrit rinnuli tänavuste Eesti meistrivõistluste ainus individuaalala. Kalev Spa veekeskuse basseinis ujus ta võiduajaks 30,20 ehk viie sajandiku võrra kiiremini, kui mullustel MM-võistlustel kuuendat kohta saavutades.

"Arvan, et sellega võib täitsa rahule jääda, kuna see on minu elu teine tulemus. Aga kui täitsa aus olla, siis ma võib-olla läksin natukene paremat aega püüdma. Aga ma olen lihtsalt õnnelik, et ma ilma mingisuguse ettevalmistuseta sain sellise tulemusega hakkama," rääkis Jefimova.

Kuu aega tagasi Stockholmis olümpianormi täitnud Jefimova näitas, et vorm on praegu sama hea või isegi parem. Näiteks ka 100 meetri aeg eilses teateujumises oli parem isiklikust rekordist.

"See, et ma suudan ikkagi ujuda isegi paremini kui ma Rootsis ja Helsingis ujusin 50 ja 100 on ka esimene kord, kui ma ujusin paremini mu isiklikust teateujumises- See on ka minu jaoks päris suur üllatus hetkel," lisas Jefimova.

Samuti MM-võistlusteks valmistuval Daniel Zaitsevil on selja taga viis võistlust ühe kuu jooksul. Hoolimata väsimusest ujus temagi häid tulemusi. 50 meetri liblikujumise võiduaeg oli laupäeval 23,61 ning võistluse parimaks tulemuseks jäi 100 meetri aeg 52,29.

"Viimasel võistlusel oli juba väga raske ennast nii vaimselt kui ka füüsiliselt sundida tulemust tegema, aga kuu jooksul näitasin kõrget klassi 100 meetri liblikujumises. Arvan, et see sagedus on hea märk enne MM-i. MM-iks nüüd teeme väikese mikrotsükli ja üritan seal juba 52 sekundi piiri murda," sõnas Zaitsev.