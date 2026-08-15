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Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi

Ujumine
Ralf Tribuntsov pärast Eesti rekordit
Ralf Tribuntsov pärast Eesti rekordit Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL.
Ujumine

Pariisis jätkuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel jõudis Eneli Jefimova 50 meetri rinnuliujumises teise ajaga finaali. Ralf Tribuntsov püstitas samal ajal 50 meetri vabaujumises uue Eesti rekordi, kuid finaalipääs jäi talle kättesaamatuks.

Jefimova ujus teises poolfinaalis ajaga 29,93, millega lõpetas teisena. Poolfinaali võitis itaallanna Benedetta Pilato ajaga 29,84.

Eestlanna jaoks oli oluline eelkõige 30 sekundi piiri alistamine. Hommikuses eelujumises oli Jefimova saanud ajaks 30,06, kuid õhtul suutis ta oma tulemust märgatavalt parandada.

"Olen väga õnnelik, et alistasin 30 sekundi piiri taas, eriti kuna hommikuga ei jäänud väga rahule. Homme on finaalis hea rada, see on põhiline," ütles Jefimova Duo Starile.

Poolfinaalide järel on Jefimova teisel kohal. Kiireim oli Katarzyna Maria Wasick ajaga 29,84 ning kolmandat aega näitas Rootsi ujumislegend Sarah Sjöström, kes sai tulemuseks 29,86.

Tribuntsov läbis meeste 50 meetri vabaujumise poolfinaalis distantsi ajaga 21,91 ning püstitas sellega uue Eesti rekordi. Senine tippmark oli samuti tema nimel – 22,05.

Tribuntsov parandas seega enda rekordit koguni 14 sajandiku võrra. Finaalipääsuks sellest siiski ei piisanud ning eestlane lõpetas poolfinaali 16. kohaga.

"Rahule jäin. Nägin Grousset'd kõrval ja hoidsin kümne küünega kinni. Pidasin lõpuni vastu, aga minu nõrkus, need viimased viis meetrit, tuli välja," rääkis Tribuntsov Duo Starile.

Eestlane tunnistas, et pärast rekordujumist oli keha väga väsinud, kuid vaim püsis tugev.

"Olen väga õnnelik. Keha on nagu ülekeedetud spagett, aga vaim on tugev!" sõnas Tribuntsov.

Tribuntsov leidis, et rekordist hoolimata on veel arenguruumi. "Natukene tuleb tehnikat lihvida, et esimene pool oleks sujuvam. See tuleb rahu pealt. Tuleb treenida ka laktaaditaluvust, mis tuleks abiks viimasel viiel meetril," rääkis ta.

Järgmistele võistlustele vaadates ootab Tribuntsov juba lühiraja hooaega. "Ootan meeletult lühiraja hooaega. Teen kõik MK-etapid kaasa ja siis aasta lõpus Hiinas MM-il näeme," ütles ta.

Egle Salu lõpetas naiste 50 meetri rinnuliujumise teise poolfinaali ajaga 30,61 seitsmendana. Kokku andis see talle 12. koha.

"Tore, et suudan ujuda ühe augu, aga lootsin õhtul isiklikku rekordit. Pole hullu, järgmine kord saan uuesti proovida. Eesmärk oli poolfinaal, seega võib rahule jääda. Lähen koju kogemuse võrra rikkamana," sõnas Salu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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