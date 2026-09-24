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Jefimova hüppab vette USA uues ujumisliigas

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Eneli Jefimova võistleb reedel, 25. septembril esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas College Swimming League (CSL). Illinoisi osariigis Westmontis toimuval kohtumisel esindab ta NC State'i ülikooli 100 ja 200 jardi rinnuliujumises ning teateujumises. Vastasteks on Virginia, Georgia ja Alabama ülikoolid.

"Pärast augustis toimunud Euroopa meistrivõistlusi võtsin väikese puhkuse, aga septembris olen taas korralikult treenida saanud. Mulle meeldivad ülikooli võistlused, sest saan nende käigus palju startida ja vormi koguda," rääkis Jefimova.

CSL-i eesmärk on muuta ülikoolide ujumine pealtvaatajale ja osalejatele põnevamaks. Ligikaudu kahe ja poole tunni pikkusel kohtumisel võistleb neli ülikooli 30 alal ning meeste ja naiste tulemused liidetakse ühiseks võistkondlikuks punktisummaks. Kavas on ka mitme vooruga väljalangumisega ujumised ehk skins. Suure edumaaga alavõit võib tuua võistkonnale lisapunkte.

"See formaat on ülikoolide ujumises täiesti uus ja meile on lubatud ägedat show'd. Mina osalen lisaks individuaalaladele ka skins teateujumises. Voorud jäävad ainult kolme minuti sisse, nii et see tuleb korralik haamer," muljetas kolmekordne aasta naissportlane.

Liiga esimesel hooajal osaleb 12 tugevaimat ülikooli. Põhihooaja kolm paremat pääsevad otse finaali, neljas finalist selgub lisakohtumisel. Finaali jõudnud neli ülikooli saavad igaüks 25 000 dollarit. Rahasumma läheb ülikoolide spordiprogrammidele, mitte otse ujujatele. Liiga katab osalevate võistkondade reisi- ja majutuskulud. Koos auhinnarahaga ulatub esimese hooaja vastav eelarve ligi miljoni dollarini.

Jefimova võitis tänavu NC State'i esindades ülikoolide meistrivõistluste NCAA meistritiitli 100 jardi rinnuliujumises. Sügisesed võistlused USA-s on osa ettevalmistusest 1.–6. detsembrini Pekingis toimuvaks lühiraja MM-iks.

"Hooaja alguses võistleme USA-s jardibasseinis ja kogume vormi, kuid meie põhifookus on treeneriga ikkagi lühiraja MM Pekingis. Praegu teen tööd nii füüsilise kui ka vaimse poolega," selgitas Jefimova.

Toimetaja: Siim Boikov

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