Medalisoosik Jefimova EM-i eel: lähen endast parimat andma

Teisipäeval saavad alguse Rumeenias Otopenis toimuvad ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlused, kus stardivad kaheksa Eesti ujujat. Eneli Jefimova ütles ERR-ile, et tema ettevalmistus on läinud plaanipäraselt, nüüd on vaja realiseerida.

Alles paar nädalat tagasi viis Eneli Jefimova oma rekordid kõigil kolmel rinnuliujumise distantsil uuele tasemele ning teisipäeval läheb ta lühiraja EM-il 100 meetri starti läheb hooaja edetabeli esinumbrina. Esimesel päeval muidugi veel medaleid ei jagata, esmalt tuleb jõuda poolfinaali ja sealt edasi ülehomsesse finaali.

"Ma ei vaata neid tulemusi ja ülesandmisi, see ei anna midagi juurde. Ei pruugi nii minna, nagu ülesandmiste puhul on," sõnas Jefimova. "Lihtsalt lähen endast parimat andma. Ettevalmistus on läinud plaanipäraselt ja olemegi juba siin, et seda kõike, mis meil plaanis on, realiseerida."

Sel sügisel ka kroolis väga häid tulemusi näidanud Ralf Tribuntsov keskendub EM-il seliliujumisele. Hooaja edetabeli põhjal on temalgi hea võimalus jõuda finaali.

"Arvan, et olen suutnud vormi säilitada. Olen teinud seda, mida olen terve hooaja teinud. Lihtsalt hoidnud ennast, et haigeks ei jääks. Vorm on seal, kus ta olema peab, tervis pidi korras olema," ütles Tribuntsov. "Minu eesmärgid on praegu mõlemal alal finaali saada ja poiste ning tüdrukutega head teated teha, seal samuti finaalikohad. Tuleb kiire võistlus."

Kokku võistleb EM-il kaheksa eestlast, kõik on teisipäeval võistlustules. Teisipäeval algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne finaalujumistest kell 18.15, muuhulgas selguvad avapäeval naiste 100 meetri rinnuliujumise ja meeste 50 meetri seliliujumise finalistid.