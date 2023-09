EOK premeeris juunioride MM-il medaleid võitnud Eneli Jefimovat

16-aastane Jefimova tuli 50 m rinnuliujumises maailmameistriks, võitis olümpiakavva kuuluvas 100 m rinnuliujumises hõbemedali ning samuti olümpiaalal 200 m rinnuliujumises pronksmedali.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis Jefimovat vapustava hooaja eest. "Eneli näitas juba juunioride EM-il paar kuud tagasi, et tema vorm ja tahe on imetlusväärsed. Selliseid tulemusi nõnda noores eas ei suuda näidata igaüks. Edu ja tuult tiibadesse ka peagi algaval olümpiahooajal," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 3000 eurot, hõbemedali korral 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.