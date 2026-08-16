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Ujumise EM-i viimasel päeval rõõmustas prantslasi Leon Marchand

Ujumine
Leon Marchand
Leon Marchand Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Ujumine

Pariisis tõmmati joon alla ujumise Euroopa meistrivõistlustele. Viimasel päeval pakkus kodupubliku enim rõõmu kohalik superstaar Leon Marchand.

Paari aasta tagune olümpiasangar võitis 400 meetrit vabalt ajaga 3.43,14. Heitluse teisele kohale võitis tõusvas joones ujunud ungarlane Oliver Papai (3.44,46) ja kolmandaks tuli Lukas Martens (Saksamaa; 3.44,57).

Marchand piirdus kodusel EM-il kahe kullaga - lisaks veel ka 200 meetri liblikujumises. Teateujumistes lisandus paar kahvatumat autasu.

Meeste 50 meetri vabaltujumise võitis ukrainlane Nikita Šermet (21,13), kes edestas hõbedat jaganud neutraalset sportlast Jegor Kornevit (21,37) ja serblast Andrej Barnat (21,37).

Meeste 200 meetri kompleksujumise võitis ungarlane Hubert Kos (1.54,24), kellele järgnesid Hugo Gonzalez de Oliveira (1.54,44) ja Mihhail Štšerbakov (1.56,16).

Naiste 200 meetri liblikas sai britt Keanna MacInnesi (2.05,90) järel hõbeda taanlanna Helena Rosendahl Bach (2.06,14). Kolmas oli hispaanlanna Laura Cabanes Garzas (2.06,14).

Meeste 100 meetrit selili võitis kreeklane Apostolos Christou (52,27), teiseks tuli itaallane Thomas Ceccon (52,28) ja kolmandaks neutraalne sportlane Pavel Samussenko (52,57).

Naiste 400 meetrit vabalt võitis Euroopa meistrivõistluste rekordi 4.01,34-ga itaallanna Simona Quadarella. Ülejäänud autasud läksid sakslannadele: teiseks tuli Isabel Gose (4.02,41) ja kolmandaks Maya Werner (4.03,73).

Naiste 4 x 100 meetri kompleksujumise võitis Suurbritannia (3.53,50), kes sai üsna napilt jagu Itaaliast (3.53,60) ja neutraalsete atleetide koondisest (3.53,79). Meeste samal alal moodustasid esikolmiku neutraalsete sportlaste koondis (3.28,67), Itaalia (3.28,86) ja Prantsusmaa (3.29,03).

Kokkuvõttes oli võistluste edukaim ujumisriik Suurbritannia kaheksa kulla, kahe hõbeda ja nelja pronksiga. Enim medaleid teenis aga tabelis teiseks jäänud Itaalia (20 medalit: kuus kulda, kaheksa hõbedat ja kuus pronksi). Kolmas oli neutraalsete sportlaste koondis (5-5-9) ja neljas võõrustaja Prantsusmaa (4-4-3). Kokku sai vähemalt ühe medali 24 erinevat koondist.

Toimetaja: Siim Boikov

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