Jefimova: lihtsalt olengi vette loodud

16-aastane Eneli Jefimova naasis septembri alguses Iisraelis Netanyas toimunud maailmameistrivõistlustelt kolme medaliga. Kõige säravam neist tuli 50 meetri rinnuliujumises, lisaks püstitas ta 100 meetri distantsil uue MM-rekordi.

Kas talendikal ujujal on juba nii palju medaleid, et sellest komplektist nii palju lugu ei peagi? "See on ikka eriline komplekt, kuna see oli esimene ja viimane komplekt. Rohkem ma [juunioride MM-il] ei saa võistelda. See on ikkagi minu jaoks oluline," sõnas Jefimova.

Ta ütles, et tundis enda kõrget taset juba 12-aastaselt, mil kolis treenimiseks Tallinnasse. Nüüdseks on ta medalikapis mitmeid kuldasid tippvõistlustelt, aga edu võti on talle endale seni veel saladuseks jäänud.

"Ma arvan, et pikkus annab kindlasti mulle juurde. Mul on rinnuli jaoks head jalad, jalalöök on väga hea. Mul on väga hea veetunnetus, ma tunnen vett, libisemine on hea. Lihtsalt olengi vette loodud vist," analüüsis Jefimova enda talenti.

Treener Henry Hein ütles, et ujuja treenimiseks väga palju motiveerimist ei vaja. "Ta on väga sihikindel, teab, milleks midagi teha on vaja. Trenni mõttes motiveerima mina väga ei pea," sõnas treener. "Töökas, kindlasti. Oma andekuse juures võiks eeldada, et võtab vähe kergemalt. Sihikindel, rõõmsameelne kindlasti ja väga jutukas tegelikult."

Jefimova ütles, et omaette katsumus on aga tippspordi ja kooli ühitamine. "Neid tegemata töid ikka koguneb, kui ma eelmine aasta kuu aega järjest koolis ei käinud. Järgi tegemas neid käia on päris raske, uued tööd tulevad ka järgi. Rasked hetked, mis tuleb lihtsalt üle elada," sõnas ujuja.

16-aastane sportlane teeb nädalas umbes kümme trenni. "Veetreeninguid on mul üheksa. Jõusaal, pilates ja kõik äärepealsed asjad."

Kas vahel tahaks trenni vahele ka jätta? "Kindlasti. Kui väga väsinud oled ikkagi, nädala lõpus on kaheksa trenni ära olnud ja siis sul on veel kolm trenni minna ja tead, et õhtul tuleb raske trenn... Siis ma mõtlen, et issand, kui lahe oleks praegu lihtsalt magama minna. Aga ikkagi vean end kohale koguaeg."