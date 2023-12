Lühirajaujumise Eesti meistrivõistluste avapäeva parim oli Daniel Zaitsev

50 meetri vabaltujumise eelujumises kärpis Zaitsev isiklikust rekordist kolm sajandikku. Eesti meistrivõistluste rekord 21,26 sekundit jäi Euroopa meistrivõistlustel Ralf Tribuntsovi ujutud Eesti rekordile alla vaid nelja sajandikuga. Finaalis sai Zaitsev võiduajaks 21,30.

"Hommikul läksin pingevabalt ujuma. Teadsin, et vorm veel püsib. Hommikul tegelikult suuri vigu ei olnudki, oli hea värske tunne. Õhtul olid lootused veel kiiremini ujuda. Õhtul ei olnud sellist värskust ja särtsu sees. Iseenesest oli ujumine ka hea, aga natuke raskem kui hommikul."

Zaitsev, kes treenib sihiga pääseda järgmisel aastal esimest korda olümpiale, sai kolmapäeval teisegi individuaalse kulla, alistades 100 meetri liblikujumises kindlalt Alex Ahtiaineni. Alal, kus nad mõlemad olid EM-il 16 parema hulgas.

"Alex on mu treeningpartner. Vahest tekitab pingetunnet, aga olen väga tänulik, et mul on selline treeningpartner. Üks paremaid liblikujujaid Eestis. Saame üksteist näpistada: küll mina teda ja küll tema mind. Ma arvan, et see konkurents viib edasi."

Külmetushaigusest taastuv Maria Romanjuk võitis avapäeval 100 meetrit rinnuli ja 200 meetrit kompleksi. Äsja Rumeenias lõppenud lühirajaujumise EM-il saavutas Romanjuk isiklikke rekordeid püstitades poolfinaalide-väärilisi kohti. Ta on oma arenguhüppega uue treeneri Vladimir Labzini käe all väga rahul.

"Jaanuaris vahetasin treenerit ja see töö temaga mõjuski mulle hästi ja siit tuligi see tulemus," lausus ta.

Romanjuki põhialad on samad, mis Eneli Jefimovalgi, kes Kohtla-Järvel oma trumpalal kaasa ei teinud. Romanjuk usub, et on võimeline Pariisi oma teisele olümpiale pääsemiseks 100 meetri rinnuliujumises isiklikust rekordist pea sekundi kärpima.

"Mul on stardid ja pöörded väga kehvad. Ma arvan, et selle pealt võib tulla ilus tulemus."

Lühirajaujumise Eesti meistrivõistlused kestavad 22. detsembrini.