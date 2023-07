Ujumise MM-i viiendal päeval eestlased eelujumistest edasi ei pääsenud

Armin Evert Lelle võistles seliliujumise 200 meetri distantsil. 39 võistleja seast saavutas ta 33. koha ajaga 2.05,20. Eelujumised võitis austraallane Bradley Woodward ajaga 1.57,14. Poolfinaalidesse kvalifitseerus 16 ujujat.

25. juulil 100 meetri rinnulidistantsil Eesti rekordi püstitanud Eneli Jefimova asus võistlustulle sama distsipliini 200 meetri distantsil. Jefimova aga ajaga 2.27,60 eelujumistest edasi ei pääsenud, saavutades 35 ujuja seas 21. koha. Jefimova ja ühtlasi ka Eesti rekord on 2.26,14. Eelujumised võitis hollandlane Tes Schouten ajaga 2.22,43.

"Väike eesmärk on kindlasti olümpia B-norm. Sinna on küll poolteist sekundit minna, aga seda läheme ründama. Ja peale seda saame keskenduda ainult sprindile. Eneli jaoks kõige magusam ala on kõige viimane, seal saab kõik välja panna," sõnas Jefimova treener Henry Hein enne eelujumist.

Naiste 50 meetri sprindi eelujumised leiavad aset laupäeval.