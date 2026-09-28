Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

Eesti kurlingunaiskonda kuulusid Marie Kaldvee (kapten), Kaidi Elmik, Hettel Weddro ja Elisabeth Tammer. Võistkonna treener on Tšehhist pärit Jakub Bareš. Naiste kurlinguturniiri võitis kodujääl mänginud Läti esindusnaiskond kapten Evelina Barone juhtimisel.

Kapten Marie Kaldvee sõnul andis esimene turniir uue koosseisuga väärtusliku võimaluse hinnata võistkonna hetkeseisu ning leida valdkonnad, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.

"Esimene turniir selles koosseisus andis meile hea võimaluse näha, mis meil juba hästi välja tuleb ja millele peame edaspidi rohkem tähelepanu pöörama. Tehniliselt tegime päris hea turniiri ja siin on meil palju positiivset kaasa võtta. Samas on uue tiimina veel omajagu tööd teha, eelkõige omavahelise kommunikatsiooniga jääl ja selles, kuidas keerulisemates olukordades tiimina toime tulla, et ka lihtsad visked hästi välja tuleksid," kommenteeris Kaldvee.

"Kõige positiivsem on see, et saime turniiri jooksul palju asju omavahel paika ja iga mänguga tegime väikese sammu edasi. Esimese turniiri kohta oli see meile väga hea kogemus," lisas ta.

Kaldvee sõnul jätkub ettevalmistus juba lähinädalatel. "Nüüd on plaanis uue nädala lõpus Tallinnas treeninglaager koos treeneriga, kus saame vajalikud parandused teha ning edasi eesmärgi nimel töötada. Kahe nädala pärast on Tallinnas turniir, kus saame õpitut rakendada."

Võistkonna treener Jakub Bareš jäi turniiriga rahule eelkõige seetõttu, et uus koosseis sai esimest korda võistlusolukorras omavahelist koostööd proovile panna.

"Meie peamine eesmärk oli sellel turniiril saada võistkonnana kokku mängitud ja näha, kuidas meie kokkulepped ning mängurutiinid päris võistlusolukorras toimivad. Selles mõttes oli turniir väga kasulik. Saime kinnitust, mis töötab juba hästi, aga nägime ka valdkondi, millele peame veel tähelepanu pöörama, eriti tehnilises pooles. Nüüd on meil hea alus, mille pealt enne Euroopa meistrivõistlusi ja maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri edasi töötada," ütles Bareš.

Eesti naiskonna järgmine võistlus toimub juba kodujääl Tallinnas, kus 8.–11. oktoobrini Tondiraba Jäähallis peetakse Nordic Curling Touri naiste etapp. Kodune kurlinguturniir annab uuele koosseisule võimaluse Riias saadud kogemusi rakendada ning järgmised sammud võistkonnana teha juba Eesti publiku ees.

Hooaja üks olulisemaid eesmärke ootab Eesti naiskonda 27. oktoobrist kuni 1. novembrini Tšehhis Ostravas, kus toimuvad Euroopa meistrivõistlused. Eesti naiskond kuulub Euroopa 12 parema naiskonna hulka ning võistleb Euroopa meistrivõistluste kõrgeimas divisjonis.