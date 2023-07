Jefimova: kurb, et ei õnnestunud eelmise aasta tulemust korrata

15-aastaselt Londonis olümpiavõiduni jõudnud Ruta Meilutyte tegi Fukuoka MM-võistluste rinnuliujumises kuldse duubli, võites nii 100 kui ka 50 meetri distantsi.

Laupäeval poolfinaalis itaallanna Benedetta Pilato maailmarekordit korranud 26-aastane Meilutyte läbis finaalis distantsi veel 14 sajandikku kiiremini ning uus maailmarekord on nüüd 29,16 sekundit. Hõbeda pälvis ameeriklanna Lilly King, pronksi Pilato. Eneli Jefimova oli finaalis kaheksas ajaga 30,48 sekundit ehk isiklikust rekordist jäi lahutama neli kümnendikku.

"Natukene olen kurb, et ei õnnestunud eelmise aasta tulemust korrata. Ehk kuues koht jäi mul alistamata, aga olen õnnelik selle üle, et jõudsin finaali kahel korral," rääkis Jefimova.

Mullu MM-il esmakordselt finaali pääsenud Jefimova jõudis tänavu MM-il kaheksa parema sekka kahel korral - kahest finaalist õnnestus paremini kuuenda koha toonud 100 meetri distants.

"50 meetri puhul on vaja analüüsida, et mis seal juhtus. See aeg kindlasti ei näita Eneli vormi. Ta on sel hooajal korduvalt igal võistlusel kiiremini ujunud. Tõenäoliselt said närvid seekord temast võitu. Aga muidu jääme võistlusega kindlasti rahule: kaks finaalikohta ja 100 meetris isiklik rekord. Midagi ei ole väga nuriseda," märkis Jefimova treener Henry Hein.

Fukuokas peetud ujumise MM-il püstitati kokku kümme maailmarekordit ja kolme kolmekordse individuaalse maailmameistri kõrval suutsid kaks kulda võita päris mitmed.

Tähelepanuväärse saavutuseni jõudis Jaapanis 29-aastane Sarah Sjöström, kes laupäevase 50 meetri liblikadistantsi võidu järel pälvis pühapäeval kulla 50 meetri vabaltujumises. Lühikeses kroolis oli see rootslanna kolmas MM-tiitel, poolfinaalis ujutud enda maailmarekordist jäi tal puudu vaid sajandik. Medal on Sjöströmile rekordiline 21. MM-võistlustelt ehk selles arvestuses möödus rootslanna legendaarsest Michael Phelpsist.

MM-il võitsid medali 21 riiki. Austraalia oli kuldade arvult edukaim 13-ga, viimasel päeval mõlemad kombineeritud teateujumised võitnud USA medalite arvult 38-ga.