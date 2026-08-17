Susannah Kaul jõudis ujumise EM-il kaks korda finaali

Laupäeval sai Kaul (võistlusklass S10) 50 meetri vabaltujumises kirja 29,44. Spetsiaalses punktisüsteemis tõi see 707 silma ja kuuenda koha.

Pühapäeval startis Kaul ka 100 meetri vabaltujumises, kus sai eelujumises kirja 1.07,21. Õhtuses finaalis tuli kaheksas 646 punktiga kaheksas koht.

"Andsin igas stardis endast kõik ja saan ujutud tulemustega igati rahule jääda," lausus Kaul. "Esmakordselt tavaujujatega samal tiitlivõistlusel võistelda oli super äge kogemus ning loodan, et ka tulevikus tekib selliseid võimalusi. Suur aitäh kõigile, kes kohapeal ja kodudes ekraanide vahendusel kaasa elasid!" sõnas Kaul võistluse kokkuvõtteks.

Tänavune Euroopa meistrivõistluste formaat oli paraspordi jaoks murrangulise tähtsusega, kuna esmakordselt toimusid para- ja tavaujumise tiitlivõistlused ühise programmi raames ja samas basseinikompleksis.

Taoline ühine formaat on märkimisväärne samm edasi kogu paraspordikogukonna jaoks - see mitte ainult ei suurenda parasportlaste ja paraspordi nähtavust ühiskonnas, vaid aitab kaasa ka alade võrdväärsele väärtustamisele ning paraspordi üldisele arengule.

Eesti paraujujad Susannah Kaul, Matz Topkin ja Richard Leib võistlevad 7.-12. septembrini paraujumise Euroopa meistrivõistlustel Türgis. Vahetult enne tiitlivõistlusi selguvad ka Los Angeles 2028 paralümpiamängude ujumise normatiivid.