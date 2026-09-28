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Markus Kajak jätkas oma võitude seeriat Porsche Kesk-Euroopa sarjas

Autosport
Markus Kajak
Markus Kajak Autor/allikas: Michael Jurtin / PSCCE
Autosport

Hiljuti kardispordis maailma karikavõistlused võitnud Markus Kajak näitas taas suurepärast kiirust, võites nädalavahetusel Porsche Sprint Challenge Central Europe sarja etapil kõik kolm võistlussõitu.

Brno ringrajal Tšehhis toimunud PSCCE sarja eelviimasel etapil oli Markus Kajak heas hoos juba kvalifikatsioonisõitudes ja kindlustas endale parima stardikoha mõlemaks sprindivõistluseks.

Kuigi esimese sõidu stardis loovutas eestlane korraks liidrikoha, suutis ta peagi selle taas endale haarata ja finišeerida kindlalt esimesena. Teises sõidus kihutas Kajak konkurentidelt eest juba stardi järel ja noppis teisegi sprindisõidu esikoha.

"Stardis andsin korraks koha ära ja langesin teiseks, aga meil oligi rehvirõhk seadistatud pikema sõidu peale," selgitas Kajak. "Peagi tõusin aga liidrikohale ja suutsin konkurentidel eest ära sõita. Teises sõidus oli samuti esimestel ringidel veidi raske, kuid peale viiendat ringi sain kiiruse üles ja sain eest ära."

Kolmas nädalavahetuse võistlus oli saja miili kestvussõit, millel Kajak osales Dream 2 Drive tiimi autol seekord meeskonnakaaslase puudumise tõttu üksinda. Sellest hoolimata võitis ta ka selle sõidu kindlalt.

"Selle sõidu võib läbida nii üksinda kui ka vahepeal sõitjat vahetades," selgitas Kajak. "Võistlus sisaldab kohustuslikku 90-sekundilist boksipeatust, mille ajal võib sõitjat vahetada, aga see pole kohustuslik."

Kahe nädala pärast toimuval viimasel etapil Ungaris piisab Kajakule kahest sprindisõidust võita üks, et kindlustada meistritiitel.

Toimetaja: Siim Boikov

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