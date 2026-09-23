13-aastane ujuja võitis Aasia mängudel kolmanda kuldmedali

Hiina imelaps võitis oma kolmanda kuldmedali kolmapäeval 400 meetri kompleksis. Ta juhtis finaali algusest lõpuni ning purustas ühtlasi 12 aasta püsinud võistluste rekordi ligi 4,5 sekundiga.

Yu võiduaeg 4.28,58 on jooksvas maailma hooaja edetabelis neljas. Temast on sel aastal kiiremini ujunud üksnes valitsev olümpiavõitja ja maailamarekordinaine kanadalanna Summer McIntosh.

Hõbemedalile tuli Yu koondisekaaslane Ke Wenxi (+3,95) ja pronksmedali pälvis kodupubliku rõõmuks Mio Narita (+4,89).

Yu teenis oma esimese kuldmedali pühapäeval toimunud 200 meetri liblikujumise finaalis ja sai lisa päev hiljem peetud 200 meetri kompleksi finaalis. Seejuures püstitas ta 200 meetri kompleksis Aasia rekordi (2.06,10).