Jefimova: juba võistluse alguses oli natukene raske

Varem kaks korda lühiraja maailmameistrivõistlustel just 200 meetri liblikujumises viienda koha saavutanud Kregor Zirk püüdis ka sel võistlusel lünkliku ettevalmistuse kiuste medalikonkurentsi sekkuda. Reedel ujutud tulemus 1.52,74 oli kuue kümnendiku võrra parem, kui neljapäevases poolfinaalis, aga täpselt samapalju jäi puudu pronksmedalist.

"Enda poolt ma arvan, et tegin kõik, mis minu võimuses oli. Suuri vigu sisse ei tulnud, kuid natukene kurb on see, et pronksmedal võeti ära üpris aeglase ajaga ära. Sellest on kahju, aga nagu ma ütlesin, andsin enda poolt kõik," nentis Zirk.

100 meetri rinnuliujumises kuldmedali võitnud Eneli Jefimova pidi 200 meetri finaalis leppima seitsmenda kohaga. Tema isiklik rekord on üle kahe sekundi parem, kui finaali tulemus 2.21,56.

"Tegelikult ei olnud hea ujumine. Juba võistluse alguses oli natukene raske. Aga teisalt ma sain esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustel sel distantsil eelujumisest edasi. Ma arvan, et kaheksanda kohaga võib rahule jääda, sest saavutasin parema koha kui eelmisel EM-il," sõnas Jefimova.

Meie kolmest finalistist oli reedel isiklikule rekordile kõige lähemal Ralf Tribuntsov, kes läbis 100 meetrit selili 50,81 sekundiga. Finaalis ujus eilse tehnilise viperuse tõttu üheksa meest ning Tribuntsov lõpetas finaali üheksandana.

"Läksin hea tundega peale, aga ju siis neljas võistluspäev annab kehale tunda. Ujumine ise tundus kergem ja sujuvam, aga aeg rääkis teist juttu," märkis Tribuntsov.

Liblikujumise sprindis tagas kindlalt pääsu laupäevasesse finaali Daniel Zaitsev. Esimese poolfinaali lõpetas ta kolmandana ja kokkuvõttes oli tema tulemus 22,47 paremuselt viies.

"Ujumisega võib rahule jääda. Kõige rohkem küsimusi tekitasid start ja väljumine. Vaatame üle, mis täpsemalt juhtus ja üritame homseks teha vigade paranduse," ütles Zaitsev.

Laupäevane otseülekanne lühiraja EM-ist algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.00.