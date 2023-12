EOK premeeris mitteolümpiaalade meistreid ja nende treenereid

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas sportlastele ja nende treeneritele tunnustust. "Mul on väga hea meel, et Eesti Olümpiakomitee 100. juubeliaastal saame meeles pidada lisaks maailmameistritele ka tublisid sportlasi, kes on tulnud Euroopa meistriks. Sõltumata sellest, kas ala kuulub olümpiaprogrammi või mitte, toote au Eesti riigile ja rahvale. Aitäh teile!", ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee poolt kinnitatud korrale, mis sätestab ka seda, et preemiat saavad vaid kehtiva kutsetunnistusega treenerid.

EOK premeerib tänavu täiskasvanute maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade sportlasi järgnevalt:

Tuuli Tomingas, suvebiatloni maailmameister 6 km sprindis – 3000 eurot

Kristin Tattar (Disc Golf Academy), discgolfi maailmameister – 3000 eurot

Liisbeth Orav (NYCS), maailmameister purisuusatamise purjelauakelkude lühirajaslaalomis – 2000 eurot

Mattias Reinaas (Kohila MK), jetispordi maailmameister klassis Ski GP3 – 2000 eurot

Rene Suuk (Tallinna VMK), veemootorispordi maailmameister klassis OSY-400 – 2000 eurot

Dmitri Borovkov (Tallinna KSK), castingu maailmameister lendõnge kahekäe kaugusheites – 2000 eurot

Elisabeth Atamanski (Sparta SS), bikiinifitnessi maailmameister kategoorias kuni 158 cm – 2000 eurot

Lilija Utenko (Sparta SS), bikiinifitnessi maailmameister kategoorias kuni 166 cm – 2000 eurot

Jasmiin Üpraus (Team64), veemootorispordi maailmameister klassis Ski GP1 – 2000 eurot

Nikita Stjopin (SpK Akvalang), kahekordne sportsukeldumise maailmameister 100 m torpeedo distantsil ja 100 m kombineeritud ujumises – 1000 eurot

Anna Denissova (Maardu AUK) ja Nikita Stjopin (SpK Akvalang), sportsukeldumise maailmameistrid – kokku 1000 eurot

Sander Linnus (OK Peko) ja Timmo Tammemäe (SK 100), rogaini maailmameistrid – kokku 3000 eurot

kapten Ott Kikkas (Pärnu JK), Siim Ots (Saaremaa MS), Marjaliisa Umb (Pärnu JK), Karl-Robert Trink (Pärnu JK) maailmameistrid purjetamises klassis ORC C – kokku 4000 eurot

EOK premeerib tänavu täiskasvanute Euroopa meistriks tulnud mitteolümpiaalade sportlasi järgnevalt:

Eneli Jefimova, lühirajaujumise Euroopa meister 100 m distantsil – 5000 eurot

Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko), kolmekordne Euroopa meister suusaorienteerumise sprindis, lühirajal ja tavarajal – 3000 eurot

Kristin Tattar (Disc Golf Academy), Euroopa meister discgolfis – 2000 eurot

Elisabeth Atamanski (Sparta SS), bikiinifitnessi Euroopa meister kategoorias kuni 158 cm – 1000 eurot

Nonna Prokopjuk (Sparta SS), bikiinifitnessi Euroopa meister kategoorias kuni 162 cm – 1000 eurot

Rain Teder (Nõmme Huvikool), automudelispordi Euroopa meister kiirusmudeliklassis 1 – 1000 eurot

Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool), automudelispordi Euroopa meister kiirusmudeliklassis 5 – 1000 eurot

Kärol Soodla (Tartu Kalevi VMK), veemootorispordi Euroopa meister klassis GT-30 – 1000 eurot

Timmo Tammemäe (SK 100) ja Sander Linnus (OK Peko), rogaini Euroopa meistrid – kokku 1500 eurot

Mariann Sulg (OK West) ja Maris Terno (SK Saue Tammed), rogaini Euroopa meistrid – kokku 1500 eurot

Rain Eensaar ja Reeda Tuula-Fjodorov (OK Peko), rogaini Euroopa meistrid – kokku 1500 eurot

kapten Ott Kikkas (Pärnu JK), Marjaliisa Umb (Pärnu JK), Marko Uulits (Pärnu JK), Siim Ots (Saaremaa MS) Euroopa meistrid purjetamises klassis ORC C – kokku 3000 eurot

Sportlaste treenerid saavad preemiat järgnevalt: