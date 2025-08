FIS lubab lähipäevil Norra suusahüppeskandaalile lahendust

Norra suusahüppekoondis tunnistas hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid väidetavalt polnud sportlased sellest teadlikud. Esialgu määrati ajutine võistluskeeld viiele suusahüppajale ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustajõudu. Aprilli alguses sportlaste ajutised keelud aga tühistati.

FIS konfiskeeris pärast Trondheimi MM-il lahvatanud skandaali kontrollimiseks Norra meeste- ja naiste suusahüpete ja kahevõistlejate hüppevormid, kuid leidis puudujääke vaid Norra meessuusahüppajate varustuse juures. Aprilli alguses teatas FIS, et organisatsiooni iseseisva eetikakomisjoni uurimine jätkub ning 11. märtsil Oslos konfiskeeritud hüppekombinesoonid lähevad uuesti tehnilisele ülevaatusele.

Nüüd aga andis FIS teada, et uurimine on läbi ja õige pea avaldatakse ka selle tulemused. "FIS loodab lähipäevil uurimise tulemused avalikustada. Kas rakendatakse ka mingisuguseid karistusi ja kui jah, siis milliseid, otsustab meie eetikakomisjon," seisis FIS-i pressiteates.

Samas pressiteates kinnitati veelkord, et viie sportlase – Marius Lindviki, Johann Andre Forfangi, Robin Pederseni, Kristoffer Sundali ja Robert Johanseni – ajutine võistluskeeld lõpetati eelmise hooaja lõpus. See tähendab, et nad peaksid saama kaasa teha sel nädalavahetusel Courchevelis peetaval suvise GP-sarja hooaja avaetapil, välja arvatud juhul, kui FIS-i eetikakomisjon on otsustanud sportlastele mingisuguse keelu määrata ja otsus avaldatakse enne võistlust.

Norra suusaliidu suusahüpete alajuht Jan Erik Aalbu väljendas hiljutises intervjuus Nettavisenile nördimust, et FIS-i uurimine on nii kaua kestnud. "Minu meelest on see pisut kurb, sest see on sportlastele väga keeruline olukord, nad ootavad endiselt uurimise tulemust," sõnas Aalbu.