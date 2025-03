Aigro juhendaja eemaldati skandaali tõttu ametist

Norra suusaliit NSF teatas teisipäeval, et on Trondheimi MM-il lahvatanud skandaali raames suusahüppekoondise juurest eemaldanud kolmandagi inimese, ka Artti Aigro arengu eest vastutanud abitreeneri Thomas Lobbeni.

Nädalavahetusel levis sotsiaalmeedias kulutulena salaja filmitud video, millel oli näha, et Norra suusahüppekoondise treener Magnus Brevig ja rätsep Adrian Livelten manipuleerisid juba kohtunike poolt võistluskõlblikuks tunnistatud hüppekombinesoonidega.

Austria, Poola ja Sloveenia esitasid seepeale ühise protesti ning kuigi FIS lükkas selle algselt tagasi, vaadati pärast suure mäe võistlust kombinesoonid uuesti üle ning leiti, et nende jalge vahele oli õmmeldud tugevamat materjali, mis annab hüppajale teoorias paremad tingimused. Teise koha saanud Marius Lindvik ja viiendaks hüpanud Johann Andre Forfang diskvalifitseeriti.

Pühapäeval võttis Norra suusakoondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu pettuse omaks ning suusaliidu suusahüppekomitee kõrvaldas seejärel Brevigi ja Livelteni ajutiselt ametist. Esmaspäeval jäid suusahüppajad skandaali tõttu ilma kauaaegsest sponsorist Help, hiljem teatas koondise peasponsor Nammo, et ei lõpeta küll NSF-iga lepingut, aga eemaldab teadmata ajaks koondise vormidelt oma logo.

Teisipäeval teaas NSF, et koondise juurest on eemaldatud ka suusahüppajate abitreener Thomas Lobben, kes on sealjuures Eesti suusahüppaja Artti Aigro isiklikuks juhendajaks.

"FIS-i juurdlusega arvestades ei lasku me detailidesse, miks Lobben töölt eemaldati, kuid võime kinnitada, et ta oli enda sõnul seotud hüppekombinesoonide manipuleerimisega," vahendab NRK NSF-i peasekretäri kohusetäitja Ola Keuli sõnu.

"Mul on siiralt kahju, et tegime väga halva otsuse. Vabandan eelkõige Mariuse ja Johanni, aga ka kõigi teiste ees," sõnas Lobben ise.