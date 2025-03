Ahonen tunnistas samuti teadlikku reeglite rikkumist

Trondheimi maailmameistrivõistlustel raputas talispordimaailma uudis, et Norra suusahüppekoondis manipuleeris Marius Lindviki ja Johann Andre Forfangi hüppekombinesoonidega ehk juba võistluskõlbulikuks tunnistatud võistluskombinesoonid õmmeldi ümber, et parandada nende hüppevõimekust.

Eelmise nädala lõpus rääkis 2009. aasta maailmameister Andreas Küttel Šveitsi meediale, et pihustas õhuläbilaskvuse vähendamiseks kombinesoone juukselakiga. Viiekordse maailmameistri Ahoneni sõnul tema juukselakki ei kasutanud, kuid hüppas siiski kombinesoonidega, mis läksid reeglitega vastuollu.

"Me ei kasutanud juukselakki, sest teised suusahüppajad oleks tornis selle lõhna tundnud," sõnas Ahonen NRK-le. "Ma ei ole kombinesoonis kunagi kasutanud keelatud elemente, aga kui rääkida suurusest, olen läinud üle piiri ja hüpanud lubatust suurema kombinesooniga. Teadsin, kui reegleid rikkusin: igaüks tunneb erinevust," tunnistas soomlane.

Endised suusahüppajad Johan Remen Evensen ja Daniel-Andre Tande rääkisid kodumaa meediale, et rahvusvaheline suusaliit FIS aitab kaudselt petmisele kaasa, sest varustuskontrollid on harvad ja liiga juhuslikud. Ahonen nõustub norralastega: "kui keegi teeb väga hea hüppe, ei viida teda kontrolli, sest kui midagi leitaks, näeks see halb välja. Lihtsam on kontrolli viia madalama stardinumbriga sportlane ja tema diskvalifitseerida," tõdes kahekordne olümpiahõbe.

Ahoneni sõnul võib olukorda selgust tuua sõltumatu organisatsiooni kaasamine. "Võib-olla peaks kombinesoone kontrollima keegi väljastpoolt, nagu dopinguga. FIS ei vii dopinguteste läbi, seda teeb WADA. Võib-olla peaks sama kehtima ka hüppekombinesoonide kohta," sõnas ta.