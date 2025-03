Norra suusapealik tunnistas tahtlikku pettust

"Me oleme petnud," sõnas ta pühapäeval pressikonverentsil. "Me oleme üritanud süsteemi petta. See on vastuvõetamatu. Endiselt on mitmeid küsimusi, mis vajavad lähipäevil vastuseid."

Suusaalade maailmameistrivõistlustel Trondheimis diskvalifitseeriti suusahüpete suure mäe lõppvõistlusel teise koha saanud Marius Lindvik ning viiendana lõpetanud Johann Andre Forfang võistluskombinesooniga manipuleerimise ehk algselt võistluskõlblikuks tunnistatud kombinesooni modifitseerimise tõttu.

Laupäeval levis sotsiaalmeedias Norra ruumides filmitud video, mille põhjal Austria hiljem ka FIS-ile protesti esitas. "Nägime internetis levinud videot ja sellel midagi veidrat. Esitasime koos teiste riikidega [Poola ja Sloveenia] protesti, et tõele jälile jõuda. Videolt tundus, nagu kombinesoone oleks manipuleeritud," kommenteeris Austria treener Andreas Widhölzl.

"Mulle tundub, et kubemepiirkonda on õmmeldud midagi, mis lubab hüppajale jalge vahele rohkem ruumi. See meenutab mulle wingsuit'i," vahendab Nettavisen Poola treeneri Tomas Turnbichleri sõnu.

"Nägin videot ja see ei ole minu jaoks lihtne viga, vaid selge manipulatsioon. See on pettus, minu jaoks sama mis doping. Töötame ööl ja päeval, sportlased näevad nii palju vaeva ja teised lihtsalt petavad."

Aalbu tunnistas pühapäeval petmist üksnes kahe sportlase osas. Samuti sõnas, et sai ise pettusest teada alles pühapäeva hommikul. Seni oli koondise peatreener Magnus Brevig talle öelnud, et tegemist ei olnud mitte pettuse, vaid reeglite rikkumisega.

"Ma ei teadnud, et hüppekombinesoone on ümberõmmeldud. Kui ma küsisin [video kohta], siis mulle öeldi, et nad teevad hüppekombinesoone Holmenkolleni mängudeks," viitas ta järgmisele MK-etapile. Norra rahvuskoondis on rahvusvahelise suusaliidu uurimiseks valmis ja Aalbu lubas igakülgset abi.

"Ma soovin teiste riikide, suusahüppajate, sponsori ja publiku ees vabandada. Me saame selle asja selgeks," lubas ta ja süüdistas illegaalses õmblustöös koondise abipersonali.

"Nad otsustasid õmblustesse tugevdused õmmelda. Seda tehti teadmisega, et see ei vasta nõuetele ja FIS-i kontroll seda ei avasta. Olen kuulnud, et reegleid "venitavad" kõik."

Lindvik võitis kuldmedali ka normaalmäe võistlusel. Aalbu ei usu, et ta selle autasu samuti kaotab. "See on sada protsenti kindel, et Lindvikul ei olnud normaalmäe võistluse võitmiseks manipuleeritud hüppekombinesooni."