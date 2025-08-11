X!

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

Suusahüpped
Johann Andre Forfang
Johann Andre Forfang Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suusahüpped

Talvel Trondheimi maailmameistrivõistlustel lahvatanud suusahüppeskandaali uurimine on võtnud väga kaua aega ja Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) teatel ollakse tulemuste avaldamisele väga lähedal. Norra rahvusringhääling (NRK) sai aga info, et FIS tahab kahele Norra suusahüppajale võistluskeeldu määrata.

NRK andmetel tahab FIS võistluskeeldu määrata Marius Lindvikile ja Johann Andre Forfangile, seda kinnitasid neile juristid, kes on skandaali sattunud sportlasi abistanud.

"Questi (uurimist läbi viinud sõltumatu organisatsioon – toim) järeldus on selge – pole leitud asjaolusid, mis viitaksid sellele, et meie kliendid olid reeglite rikkumisest teadlikud," ütlesid sportlaste juristid NRK-le. "Seetõttu oleme üllatunud ja ka pettunud, et FIS-i nõukogu on Johann Forfangi ja Marius Lindviki osas jõudnud teisele järeldusele. FIS-i nõukogu on eeldanud, et nad küll pole ise hüppekombinesoonidega manipuleerinud, aga nad on üsna rangelt pannud paika selle, mida nad usuvad, et sportlased oleksid pidanud teadma."

NRK-ga jagatud info kohaselt soovib FIS Lindvikile ja Forfangile määrata kolmekuulise võistluskeelu, millest on maha arvatud juba kantud ajutine võistluskeeld, lisaks tahetakse neile määrata 2000 Šveitsi frangi suurune rahatrahv.

Algselt samuti ajutise võistluskeelu saanud Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal ja Robert Johansson, kes otsustas eelmise hooaja järel karjääri lõpetada, on süüdistustest vabastatud.

Norra suusahüppekoondise taustajõud tunnistasid hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid väidetavalt polnud sportlased sellest teadlikud. Esialgu määrati ajutine võistluskeeld viiele suusahüppajale ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustajõudu. Aprilli alguses sportlaste ajutised keelud aga tühistati.

MM-ist on möödas viis kuud ja eelmisel nädalal lubas FIS, et uurimise tulemused avaldatakse lähipäevil. Uurimisega taheti lõpule jõuda enne suvise GP-sarja algust, aga selle esimene etapp peeti juba läinud nädalavahetusel Courchevelis.

"Ma ei taha sel teemal väga spekuleerida," ütles Forfang laupäeval. "Saame vastuse ilmselt väga varsti ja siis peame leppima sellega, mis tuleb."

Toimetaja: Maarja Värv

