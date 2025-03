FIS-i suusahüpete juht veenis Norra spordidirektorit ametisse jääma

Trondheimis aset leidnud suusaalade MM-il said mitmed Norra suusahüppajad disklahvi, sest nende hüppekombinesoonide õmblusi oli tugevdatud. Norra suusakoondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu tõdes järgmisel päeval pressikonverentsil, et tegemist oli tahtliku pettusega.

Aalbu vastas pärast skandaali algust mitmel korral meedia küsimustele ning tõdes, et oli valmis oma ametit maha panema. "Olin Holmenkolleniks (13. märtsil toimunud MK-etapp - toim) juba otsustanud, et annan alla," ütles Aalbu.

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas paar päeva pärast Trondheimi MM-i skandaali, et korraldab põhjaliku uurimise, aga FIS-i suusahüpete juht võttis Aalbuga ühendust ning veenis teda ümber mõtlema. "Keegi pidi talle seda mainima, sest ta ei helista mulle tihti. Helistas enne pressikonverentsi ja ütles, et loodab, et saan selle olukorraga hakkama," rääkis Aalbu.

"Sest see on Norra suusahüpetele oluline ja et FIS vajab Norrat," lisas spordidirektor.

Aalbu on läbivalt öelnud, et ei olnud reeglite rikkumisest teadlik. FIS on juba kehtestanud võistluskeelu viiele suusahüppajale, sealhulgas ka MM-il diskvalifitseeritud Marius Lindvikule ja Johann Andre Forfangile. Lisaks said keelukoondise peatreener Magnus Brevig, abitreener Thomas Lobben ning koondise rätsep Adrian Livelten.