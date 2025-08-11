X!

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

Suusahüpped
Marius Lindvik
Marius Lindvik Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Suusahüpped

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas, et otsustas kolmele Norra suusahüppekoondise ametnikule ja kahele sportlasele esitada süüdistuse FIS-i eetikareeglite rikkumise ja võistlustulemuste manipuleerimise eest.

FIS-i teatel otsustati süüdistused esitada pärast sõltumatu organisatsiooni IECO uurimist, millega alustati vahetult pärast Trondheimi maailmameistrivõistlustel lahvatanud skandaali.

Süüdistuse saanud ametnikud on Norra koondise endine peatreener Magnus Brevig, endine abitreener Thomas Lobben ning endine rätsep Adrian Livelten, sportlastest esitati süüdistus Marius Lindvikile ja Johann Andre Forfangile.

Pärast IECO uurimise lõpetamist esitasid nad aruande FIS-is puhtuse eest seisvale osakonnale ning ühiselt leiti, et nii Brevig, Lobben kui ka Livelten on rikkunud FIS-i eetikareegleid ja FIS-i võistlustulemustega manipuleerimise ennetamise reegleid. Nende kaasus edastati otse FIS-i eetikakomisjonile. Sportlaste osas pidi vastavalt reeglitele otsuse tegema FIS-i nõukogu, kus pärast uurimistulemuste tutvustamist toimunud hääletuse tulemusel otsustati ka Lindvikile ja Forfangile süüdistus esitada ning ka nende kaasus edastati eetikakomisjonile.

Järgmisena asub uurimise materjale üle vaatama FIS-i eetikakomisjon, kes teeb lõpliku otsuse, kas rikkumised on aset leidnud. FIS-i teatel võetakse osapooltega ühendust ning on võimalik, et korraldatakse ka istungid norralaste ülekuulamiseks.

Pärast kõikide andmetega tutvumist teeb FIS-i eetikakomisjon 30 päeva jooksul otsuse, kas kellelegi määratakse ka karistus. FIS-i teatel kuuluvad võimalike karistuste hulka võistluskeeld, rahatrahv või tulemuste tühistamine. FIS lisas, et juhul kui otsustatakse määrata võistluskeeld, algab see eetikakomisjoni otsuse väljakuulutamise päevast, kuid komisjonil on õigus võistluskeeldu lühendada juba kantud võistluskeelu arvelt.

Kui kumbki osapool pole eetikakomisjoni otsustega rahul, on neil võimalik pöörduda rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS).

FIS avaldas, et IECO uurimine keskendus viiele põhiküsimusele: kas treenerid Brevig ja Lobben ning tiimi rätsep rikkusid reegleid ja korraldasid kombinesoonidega manipuleerimise; kas sportlased Lindvik ja Forfang rikkusid teadlikult vastavaid FIS-i reegleid; kas vandenõu levis Norra tiimis ka teiste töötajate või sportlasteni; kas Norra koondis on ka varem sarnaseid rikkumisi toime pannud ja/või kas vandenõus osalesid ka teised meeskonnad.

Uurimise käigus intervjueeriti 38 inimest ning vaadati läbi 88 olulist asitõendit.   

Skandaal algas märtsi alguses Norras Trondheimis peetud maailmameistrivõistlustel, kui meediasse jõudis salaja filmitud video Norra suusahüppekoondise tagatubadest, kus õmmeldi kombinesoone ümber. Norra taustajõud tunnistasid hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid väidetavalt polnud sportlased sellest teadlikud. Esialgu määrati ajutine võistluskeeld viiele suusahüppajale ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustajõudu. Aprilli alguses sportlaste ajutised keelud aga tühistati. Lisaks Lindvikile ja Forfangile said algselt ajutise võistluskeelu Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal ja Robert Johansson, aga nemad on nüüd ametlikult süüdistustest vabastatud.

Toimetaja: Maarja Värv

