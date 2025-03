Pettusega vahele jäänud Norra suusahüppajad said ajutise võistluskeelu

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas kolmapäeval, et on kehtestanud suusaalade MM-il välja tulnud pettuse tõttu võistluskeelu viiele inimesele, nende hulgas ka suusahüppajad Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang. Lisaks kehtestati ajutine keeld ka kahevõistluse koondise liikmele.

Nädalavahetusel rullus Trondheimis toimunud suusaalade MM-il lahti tõeline skandaal, kui selgus, et Norra suusahüppajad kasutasid suure mäe võistlusel manipuleeritud kombinesoone. Nimelt tugevdas koondise abipersonal kombinesoonide õmblusi, mistõttu diskvalifitseeriti võistluselt hõbeda võitnud Marius Lindvik ja viienda koha pälvinud Johann Andre Forfang.

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas nädala alguses, et algatab juhtunu osas uurimise ning lisas kolmapäeval, et on kehtestanud viiele Norra koondislasele ajutise võistluskeelu. Nende hulka kuuluvad koondise peatreener Magnus Brevig, abitreener Thomas Lobben, koondise rätsep Adrian Livelten ning eelmainitud suusahüppajad.

"See olukord on ilmselgelt äärmiselt häiriv ja pettumust valmistav. FIS-i sõltumatu eetikakomisjon ning FIS-i juhatus on nädalavahetusest alates teinud tööd, et võimalikult kiiresti põhjalik ja laiaulatuslik uurimine käivitada," rääkis rahvusvahelise suusaliidu peasekretär Michel Vion.

"Suusahüpped on täpsusel põhinev võistlusala, milles mängib varustus suurt rolli," jätkas FIS-i peasekretär. "Keskendume iga-aastaselt varustuse eeskirjadele ning nende kontrollile, et tagada võrdne konkurents. FIS-i jaoks on oluline lõpetada see protsess veendunult, et ala on igasugusest pettusest vaba."

Norra suusaliit kõrvaldas Brevigi, Lobbeni ja Livelteni nädala alguses ajutiselt ametist, Forfang ja Lindvik avaldasid ühises avalduses kahetsust ning väitsid, et ei teadnud pettusest midagi. Lobben on ka Eesti suusahüppaja Artti Aigro juhendaja.

Lisaks suure mäe hõbedale võitis Lindvik Trondheimi MM-il veel kaks medalit, kui ta tuli normaalmäe võistlusel maailmameistriks ning teenis MM-tiitli ka segavõistkondade võistlusel.

FIS lisas, et Norra kahevõistluse koondise juures töötav Truls Johansen on samuti uurimise all, kuid see juhtum ei ole seotud suusahüppajate kombinesoonide ümber lahvatanud skandaaliga. Kahevõistluse meeskonnavõistlusel diskvalifitseeriti Jörgen Graabaki hüppetulemus, kui selgus, et norralane oli kasutanud suusasidet, mis läks reeglitega vastuollu.