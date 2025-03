Kaarel Nurmsalu: norrakate pettust kasutati juba 10-15 aastat tagasi

Trondheimis suusaalade MM-il võidukalt alustanud Norra suusahüppajad sattusid laupäeval suurde skandaali, sest tuli avalikuks salaja filmitud video , millest võis järeldada, et sportlased on varustuse ja kombenesoonidega manipuleerinud. "Terevisioonis" lahkas skandaali endine suusahüppaja ja kahevõistleja Kaarel Nurmsalu.

"Kui me vaatame seda videot, siis mina ei tea, et varem oleks nii suurt skandaali olnud. Aga kui mõtleme seda päris efekti, siis 2000. aastate alguses need kombinesoonid, mis tollal olid, need olid veel hullemad. See vahelejäämise sisu või versioon on loomulikult inetu. Väga inetu, aga selle pettuse sisuline efekt on nii ja naa," arvab Nurmsalu.

"Esimene versioon, mis hakkas sotsiaalmeedias levima, oli pisut leebem. Järgmine video, mis ilmus, seal oli juba näha, kuidas kombinesooni õmbluse vahele pandi õmblemise ajal pisut jäigem niit ja see niit tekitab olukorra, kus see õmbluskoht ei anna absoluutselt järgi. Ta on hästi-hästi jäik."

Kui suure eelise võib selline pettus anda? "Endine Norra suusahüppaja Anders Jakobsen ütles hästi selle kohta, et kui kõiki reegleid järgida, siis teise vooru ei saa. Mina kirjutan sellele alla. Suusahüpetes, piltlikult öeldes, ei olegi võimalik kõiki reegleid järgida. Nüüd kui suure eelise see annab... Eile mingisuguses artiklis tuli välja, et 14 punkti. See on juba folkloor. Nii suurt eelist ei ole. Kindlasti annab see mingil määral teatava eelise, aga tean täpselt, et samasugust pettust kasutati juba 10-15 aastat tagasi," selgitas Nurmsalu.

"Idee on selles, et suusahüpetes üritatakse saada võimalikult palju kandepinda ja kõige suurem koht, kust seda saada, on jalgevahe. Ehk siis jalgevahe üritatakse saada allapoole ja kaugelt vaadates on jalad nii-öelda lühemad. Nüüd see jäikus annabki selle, kus sportlane läheb õhku ja see jalgevahe tuleb automaatselt ise allapoole. Teine efekt, mis sellel on, juhul kui niit pannakse selle õmbluseni, mis tuleb nabani, siis võistlusjärgses kontrollis, rinda tõstes, saad selle hargivahe ise ülespoole tõstetud ehk see jäik õmblus annab tunduvalt rohkem mängimisruumi. See on väga inetu pettus, mida vaadata, aga jällegi, ma ei ütleks, et see efekt on nii-nii suur."

Võistluskombinesoonide manipuleerimise tõttu suure mäe võistlusel disklahvi saanud Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang saatsid pühapäeva õhtul Norra suusaliidu kaudu välja avalduse, milles väitsid, et ei teadnud pettusest midagi.

"Alustame sellest, et suusahüpetes ei tehta ühtegi asja testimata. Kas tõesti minnakse kodusel MM-il suurele mäele mingisugust lahendust testimata? Las igaüks arvab seda ise. Eks ta selline pada sõimab katelt olukord on. Tõenäoliselt harutavad nüüd paljud teised oma kombinesoonid lahti ja teevad need reeglitepäraseks, sest on oht, et hakatakse kõiki reegleid järgima. Usun, et see skandaal kestab veel mõnda aega," sõnas Nurmsalu.

"Mina olen pigem sportlaste poolt. Kuigi pigem kõlab uskumatult, et sportlased ei teadnud, siis ma loodan siiralt, et nad tõesti ei teadnud. Tänaseks on kõik kolm suusaala saanud Norras pleki külge," lisas ta.

Kas Norra koondises treenivad Kristjan Ilves ja Artti Aigro peaksid norrakatega koostöö lõpetama? "Ma siiralt loodan, et nad kumbki ei ole sellega seotud. Arttit nägin pärast võistlust ja tema jaoks oli kogu see teema ulmevaldkond. Tõesti loodan, et eestlased ei ole mitte kuidagi sellega seotud."