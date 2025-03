Draama MM-il: salaja filmitud video viis Norra tähtede eemaldamiseni

26-aastane Pekingi suure mäe olümpiavõitja Lindvik on sel MK-hooajal esikolmikusse pääsenud vaid ühe korra ning ei mahu MK-hooaja kokkuvõttes ka esikümnesse, ent võitis Trondheimis normaalmäe rekordiga kuldmedali ning sai esikoha ka segatiimide võistluses.

Ka laupäeval näitas Lindvik häid hüppeid ja oli Domen Prevci järel teine, enne kui tema ja viienda koha saanud Johann Andre Forfang diskvalifitseeriti. Juba suure mäe võistluse avavooru järel sai disklahvi ka Kristoffer Eriksen Sundal, tema aga kombinesooni suuruse tõttu. Sisuliselt süüdistavad konkurendid norralasi selles, et kontrolli läbinud kombinesoonidelt on kiibid eemaldatud ning õmmeldud teiste kombede külge.

"Saime võistluse eel informatsiooni, et kombinesoonidega võib olla manipuleeritud," vahendab Norra ringhääling NRK võistlusdirektori Sandro Pertile sõnu. "Kontrollisime ja ei tuvastanud midagi. Seejärel saime avavooru järel kolmelt riigilt ametliku protesti, kontrollisime kõigi Norra sportlaste kombinesoone ja ei leidnud ikka midagi. Pärast võistlust oli meil uus võimalus võistluskombesid vaadata ja siis leidsime rikkumise."

Norra suusahüppekoondise treeneri Magnus Brevigi sõnul leidsid kohtunikud, et norralaste kombinesoonide jalge vahel olnud õmblused olid liiga jäigad ning oleks pidanud olema elastsemad. "Peame uurima, mis täpselt juhtus. Me ei ole petnud, vaid reeglitega vastuollu läinud," sõnas ta.

Laupäeval levis sotsiaalmeedias Norra ruumides filmitud video, mille põhjal Austria hiljem ka FIS-ile protesti esitas. "Nägime internetis levinud videot ja sellel midagi veidrat. esitasime koos teiste riikidega [Poola ja Sloveenia] protesti, et tõele jälile jõuda. Videolt tundus, nagu kombinesoone oleks manipuleeritud," kommenteeris Austria treener Andreas Widhölzl.

"Mulle tundub, et kubemepiirkonda on õmmeldud midagi, mis lubab hüppajale jalge vahele rohkem ruumi. See meenutab mulle wingsuit'i," vahendab Nettavisen Poola treeneri Tomas Turnbichleri sõnu. "Nägin videot ja see ei ole minu jaoks lihtne viga, vaid selge manipulatsioon. See on pettus, minu jaoks sama mis doping. Töötame ööl ja päeval, sportlased näevad nii palju vaeva ja teised lihtsalt petavad," lisas ta.

Norra suusahüppajate spordidirektori Jan-Erik Aalbu sõnul on teiste riikide süüdistused alusetud, sest Trondheimis valmistati samaaegselt ette juba ka lennumäe võistluskombinesoone ja just nendega töötamist ka videolt nähti.