Norra suusahüppekoondise treener ja rätsep kõrvaldati ajutiselt ametist

Suusaalade maailmameistrivõistlustel Trondheimis diskvalifitseeriti suusahüpete suure mäe lõppvõistlusel teise koha saanud Marius Lindvik ning viiendana lõpetanud Johann Andre Forfang võistluskombinesooniga manipuleerimise ehk algselt võistluskõlblikuks tunnistatud kombinesooni modifitseerimise tõttu.

Kuigi Norra suusakoondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu pidas esialgu konkurentide süüdistusi alusetuks, siis laupäeval hakkas sotsiaalmeedias levima video, mis näitas Norra sportlaste kombinesoonidega manipuleerimist. Pühapäeval ütles Aalbu otse välja, et Norra koondis pettis tahtlikult.

Pühapäeva õhtul kogunenud Norra suusaliidu suusahüppekomitee otsustas seepeale ajutiselt ametist kõrvaldada Brevigi ja Livelteni.

"Võtame olukorda väga tõsiselt. Varustusega manipuleeriti ja sellise käitumisega mindi vastuollu FIS-i (Rahvusvaheline suusaliit - ERR) reeglitega. Seetõttu tervitame ka FIS-i uurimist," ütles suusahüppekomitee juht Stine Korsen Norra rahvusringhäälingule (NRK).

"Toetan täielikult suusahüppekomitee otsust," lisas Norra suusaliidu peasekretäri kohusetäitja Ola Keul. "Eile ütlesime, et sellisel juhtumil on tagajärjed, mida nüüd ka näete. Samal ajal peame hoolitsema oma töötajate eest, kes on skandaali keskmes. Palume kõigilt mõistvat ja inimlikku suhtumist."

"Nõustun suusahüppekomitee otsusega," ütles Brevig esmaspäevasel pressikonverentsil Norra meediale. "See, mida me tegime, rikkus FIS-i reegleid. See oli tahtlik tegevus ja sulaselge petmine."

Brevigi sõnul langetasid otsuse kombinesoone modifitseerida tema, Livelten ja koondise abitreener Thomas Lobben. "Langetasime otsuse üheskoos, aga mina peatreenerina oleksin pidanud sekkuma ja sellele lõpu tegema. Võin kinnitada, et MM oli esimene võistlus, kus seda tegime."

Küsimusele, miks otsustati sohki teha, vastas Brevig: "Olen seda korduvalt endalt küsinud. Me siiralt kahetseme ja meil on kohutavalt kahju, et see juhtus."