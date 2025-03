Veel kolmele Norra suusahüppajale määrati võistluskeelud

Päev varem olid sarnased karistused saanud ka MM-il diskvalifitseeritud Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustaliiget.

Trondheimi maailmameistrivõistlustel lahvatanud kombinesooniskandaali järel konfiskeeris FIS kontrollimiseks Norra meeste- ja naiste suusahüpete ja kahevõistlejate hüppevormid, kuid leidis puudujääke vaid Norra meessuusahüppajate varustuse juures.

FIS-i teatel äratasid meeste hüppevormid "täiendavaid kahtluseid manipuleerimise osas", mis viisid ka uute ajutiste võistluskeeldudeni.

Norra suusahüppekoondis on tunnistanud hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid on lisatud, et sportlased ise polnud sellest teadlikud. Vastutavad isikud on rahvuskoondise treener Magnus Brevik ja varustusjuht Adrian Livelten,

Nii Brevik kui ka Livelton on juhtunu eest vabandust palunud.

Suusahüpete MK-sarja üldarvestuses kuuluvad Lindvik ja Sundal kümne parema hulka ning MM-il normaalmäe võistluse võitnud Lindvik asub 13. positsioonil. Pedersen ja Johansson 40 parema hulka ei kuulu.