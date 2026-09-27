Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima

Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Konontšuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Konontšuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima.

Suvel Treieri koosseisu lisanud Madridi Estudiantes alustas Hispaania esiliiga hooaega võidukalt, kui teenis koduväljakul Sevilla Caja 87 üle 78:65 (12:9, 18:24, 26:16, 22:16) võidu.

27-aastane Treier viskas oma debüütmängus kümme punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/6, vabavisked 0/1). Üleplatsimees oli Caja 87 ääremees Sergio Cecilia, kelle arvele jäi 12 punkti. Estudiantese eest jõudis kuus meest kahekohalise punktisummani, aga keegi ei skoorinud enam kui 11 silma.

Artur Konontšuk ja Rostock jäid Saksamaa kõrgliigas Braunschweigi vastu avaveerandi lõpuks 17-punktilisse kaotusseisu, aga jõudsid mängu otsustavatel hetkedel punkti kaugusele. Kümme sekundit enne mängu lõppu sai Konontšuk teele saata viigistava kaugviske, mis aga korvirõngast ei läbinud ning Rostock pidi võõrsil leppima 82:83 (13:30, 21:16, 27:24, 21:13) kaotusega.

26-aastane Konontšuk viskas 32 minutiga 16 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 3/9, vabavisked 0/1), haaras kuus lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ning tegi ühe vaheltlõike. Tiimikaaslastest skooris temast rohkem vaid 18 punkti toonud Taronte Crockett, Braunschweigi eest viskas Devin Askew 20 punkti.