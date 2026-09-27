Täismängu teinud Kubassova klubi sai võidu ja tõusis tabeliliidriks

Avapoolajal piirdus Ferencvaros kahe tabamusega. Esmalt leiti vastaste võrk 24. minutil ning 18 minuti möödudes saadi kirja ka teine tabamus ja poolajapausile mindi võõrsilväljakul 2:0 eduseisus. Teisel kolmveerandtunnil saadi mängumootor aga täistuuridel käima, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja esimene värav sündis 53. minutil ning kõigest kahe minuti möödudes suurendati eduseis neljaväravaliseks. Seejärel virutati vastaste võrku veel kolm tabamust ning kohtumine lõppes täismängu teinud eestlanna klubi 7:0 võiduga.

Suure võidu järel kerkis Ferencvaros üheksa peetud mängu järel esikohale. Lähim jälitaja Budapesti MTK on praegu kahe silma kaugusel, ent eestlanna võistkonnal on üks mäng vähem peetud.

Kuigi Kubassova viimatises mängus skoori ei teinud, on ta senise hooaja jooksul olnud üpris resultatiivne, sest tema jalast on võrgus lõpetanud kuus palli.