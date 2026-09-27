X!

Täismängu teinud Kubassova klubi sai võidu ja tõusis tabeliliidriks

Jalgpall
Vlada Kubassova
Vlada Kubassova Autor/allikas: FTC Női Labdarúgás/Facebook
Jalgpall

Eesti naiste jalgpallikoondise mängija Vlada Kubassova teenis Ungari kõrgliigas Ferencvarose ridades suure võidu Szekszardi üle.

Avapoolajal piirdus Ferencvaros kahe tabamusega. Esmalt leiti vastaste võrk 24. minutil ning 18 minuti möödudes saadi kirja ka teine tabamus ja poolajapausile mindi võõrsilväljakul 2:0 eduseisus. Teisel kolmveerandtunnil saadi mängumootor aga täistuuridel käima, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja esimene värav sündis 53. minutil ning kõigest kahe minuti möödudes suurendati eduseis neljaväravaliseks. Seejärel virutati vastaste võrku veel kolm tabamust ning kohtumine lõppes täismängu teinud eestlanna klubi 7:0 võiduga. 

Suure võidu järel kerkis Ferencvaros üheksa peetud mängu järel esikohale. Lähim jälitaja Budapesti MTK on praegu kahe silma kaugusel, ent eestlanna võistkonnal on üks mäng vähem peetud. 

Kuigi Kubassova viimatises mängus skoori ei teinud, on ta senise hooaja jooksul olnud üpris resultatiivne, sest tema jalast on võrgus lõpetanud kuus palli. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:36

Täismängu teinud Kubassova klubi sai võidu ja tõusis tabeliliidriks

17:11

Paide Linnanaiskond lõi Elvale üheksa väravat

15:41

Curro Torrese ja Liepaja koostöö kestis vaid neli mängu

11:12

Saalijalgpalli superkarika võitis Tallinna Bunker Partner

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

26.09

VIDEO | Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga

26.09

Peetson: töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks

26.09

Henn: natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

26.09

Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria

sport.err.ee uudised

21:10

Eesti quadide koondiselt võeti karikad ära: kui prantslased nii otsustavad

20:36

Täismängu teinud Kubassova klubi sai võidu ja tõusis tabeliliidriks

20:08

Euroopa tennisekoondis vormistas Laveri karikaturniiril võidu

19:40

Põlva Serviti alustas kodupubliku toel Balti liigas kahe võiduga

19:11

Avapoolajal väristanud Bigbank/Kalev sai hooaja esimese võidu

18:46

Šalkauskas võitis esimest korda Paide-Türi jooksu, naistest kiireim Hussar

18:14

Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima

17:43

Muchova ja Noskova viisid Tšehhi Billie Jean King Cupi võidule

17:11

Paide Linnanaiskond lõi Elvale üheksa väravat

16:48

Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla

16:16

HC Panter sai Balti liigas teise võidu

15:41

Curro Torrese ja Liepaja koostöö kestis vaid neli mängu

15:01

HK Säde viskas 14 vastuseta väravat

14:25

Berliinis oli ohus naiste maratoni maailmarekord

13:48

Noored Eesti kikkpoksijad tulid maailmameistriteks

13:20

Saksamaa valis välja potentsiaalse olümpialinna

12:44

Avaveeujujad Pasko ja Mõtsnik pääsesid Horvaatias pjedestaalile

12:09

Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni

11:48

Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu

11:12

Saalijalgpalli superkarika võitis Tallinna Bunker Partner

loetumad

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

26.09

Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

08:04

Poola võrkpallikoondis kaitses Euroopa meistritiitlit

26.09

Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise EM-pronksi

26.09

VIDEO | Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga

26.09

Kasahstani miljardärist sai maleliidu ajaloo noorim president

10:35

Eesti taipoksija kaitses taas edukalt meistrivööd

12:09

Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni

26.09

Karp Läti tippklubide eelarvetest: nendes juttudes on palju õhku sees

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo