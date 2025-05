FIS muutis hüppekombinesoonidele kehtivaid reegleid

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas neljapäeval, et on kehtestanud suusahüppajate kombinesoonide osas uued, karmimad reeglid.

Märtsis toimunud suusaalade MM-il rullus lahti tõeline skandaal, kui suusahüpete suure mäe lõppvõistlusel selgus, et teise koha saanud Marius Lindvik ning viiendana lõpetanud Johann Andre Forfang kasutasid manipuleeritud kombinesoone.

Kokku määras FIS keelu viiele Norra suusahüppajale, kuid need keelud said hooaja lõppedes läbi. Küll jäid kehtima kolme suusahüppeametniku - koondise peatreener Magnus Brevigo, abitreener Thomas Lobbeni ja koondise rätsep Adrian Livelteni - esialgsed võistluskeelud.

Rahvusvahelise suusaliidu suusahüpete komitee kogunes neljapäeval ning teatas, et tegi tulevaks hooajaks reeglistikus muudatusi. "Varustuse üle on alati arutelusid, aga üldine arusaam on see, et probleem pole mitte regulatsioonides, vaid kombinesoonide kontrollis," ütles komitee liige Berit Palsrud NRK-le.

Tuleval hooajal lubatakse hüppajatele vähem kombinesoone, lisaks peavad hüppajad suurematel võistlustel oma kombinesoonid kontrollijatele jätma ning saavad need võistluseks tagasi. Hooaja eel tehakse hüppajatest 3D-mudel, et täpsustada mõõdud ning kontrolli põrumisel määratakse võistlejatele senisest karmimad sanktsioonid. FIS ei täpsustanud, mis need sanktsioonid on.

Lisaks teatas rahvusvaheline alaliit, et suusahüpete inspektor Christian Kathol, kes oli osaliseks Norra hüppajate pettuse avastamisel, lahkub ametist. Kathol langes Trondheimi juhtumi järel suure kriitikalaine alla ning talle heideti ette, et kombinesoonide kontroll ei olnud piisavalt põhjalik.

FIS kinnitab täpsed reeglid kombinesoonidele ning nende kontrollile juuni alguses.