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Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

Korvpall
Heiko Rannula.
Heiko Rannula. Autor/allikas: Legia Kosz/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia alistas Poola superkarikafinaalis Zielona Gora, üleplatsimeheks kerkis Markus Ilver.

Poolfinaalis Sopoti Trefli alistanud Legia ei suutnud finaali alguses Zielona Gorast eralduda, kuid saavutas poolajapausiks siiski seitsmepunktilise edu, mis paisus teise veerandi alguses 17 punkti peale. Zielona Gora püsis kolmandal veerandil veel mängus, aga Legia tormas otsustava veerandi algul eest ning vormistas lõpuks 110:96 (29:28, 27:21, 31:26, 23:21) võidu.

Üleplatsimeheks kerkis Eesti koondislane Markus Ilver, kelle arvele jäi 25 ja poole minutiga 25 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 5/5, vabavisked 2/3), neli lauapalli ja üks resultatiivne sööt.

Zach Freemantle toetas võidumängus 20 punktiga, Devon Daniels tegi 18 punkti ja kümne korvisööduga kaksikduubli. Zielona Gora ridades tegi hea mängu CJ Garrison, kes kogus 17 punkti, kuus korvisöötu ja viis lauapalli. Legia pole varasemalt kohalikus superkarikafinaalis mänginud, Zielona Gora on kolmel korral võidutsenud.

Legia alustab Poola kõrgliiga hooaega 2. oktoobril, kui minnakse külla Slupski Czarnile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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