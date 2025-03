Norra koondist kahtlustatakse veel ühes pettuses

Eelmisel reedel toimunud kahevõistluse meeskonnavõistluse hüppevõistluse järel diskvalifitseeriti Norra koondislane Jörgen Graabak nõuetele mittevastava võistlusvarustuse tõttu. Graabak olevat kasutanud suusasidet, mis läks reeglitega vastuollu.

Norra koondis esitas otsuse peale protesti ja seejärel soovis FIS, et norrakad näitaksid uuesti Graabaki varustust kohtunikele. Graabaki suusad jõudsid kohtunikeni, kuid väidetavalt oli teise kontrolli ajaks kahtlust tekitanud suusaside teise vastu välja vahetatud.

"FIS väidab, et pärast protesti esitamist vahetati suusaside salaja välja, et kohtunikke eksitada," kommenteeris Norra suusaliidu kahevõistluse komitee juht Edgar Fossheim Norra rahvusringhäälingule (NRK).

"On tõsi, et suusasidet vahetati, kuid mitte keegi ei oodanud, et suusad vaadatakse veel korra üle. Mõned väidavad, et seda tehti pettuse eesmärgil, kuid võin julgelt öelda, et see kindlasti ei olnud tahtlik pettus," lisas Fossheim.

Fossheim väitis veel, et side vahetati ära kohe pärast Graabaki diskvalifitseerimist, et suusad saaks järgmise päeva võistluseks ette valmistada. "Määrdemees pidi seda kohe tegema, sest tal oli palju suuski, mida pidi ette valmistama. Äkitselt tuli käsk suusad uuesti kohtunikele viia ja määrdemees tõi suusad, millel oli juba teine side. Mõnede FIS-i inimeste arvates tehti seda kohtunike petmiseks."

Graabaki suusad viis kohtunikele Norra koondise treener Truls Johansen. "Asja tuum on see, et me protesteerisime protseduuri, mitte diskvalifitseerimist. Kui me oleksime tahtnud kohtunikke petta, siis oleksime protesteerinud diskvalifitseerimise enda vastu ja võtnud kontrolli kaasa õige varustuse. Muidugi on see olukord ebameeldiv, eriti kui arvestada seda, mis on viimastel päevadel juhtunud."

Küsimusele, kas ta teadis, et kohtunikele viidud suusad olid uue sidemega, vastas Johansen: "Ei, ma polnud sellest teadlik. Jooksin suuskadele järele ja viisin need kohtunikele. Nad tegid mõned fotod ja ma lahkusin. Kohe pärast seda helistati mulle ja öeldi, et meie protesti pole rahuldatud."

"Kõik toimus väga kiiresti, ilmselt liiga kiiresti ka meie jaoks. Peame olema enesekriitilised ja protseduure parandama, sest need ilmselgelt ei toiminud," tunnistas Johansen.

FIS kinnitas NRK-le, et juhtum on jõudnud FIS-i eetikakomisjoni lauale, kuid FIS-i võistlusdirektor Lasse Ottesen ei soovinud uurimise sisu täpsustada. "Graabaki juhtum on alles algfaasis. See ei puuduta tema diskvalifitseerimist. Küsimus on Norra koondise esitatud protestis ja selles, mis toimus pärast protesti esitamist. Seal ilmnes asju, millega meie polnud üldse rahul. Seetõttu andsimegi asja edasi eetikakomiteele," selgitas Ottesen.

Norra talisportlased on teravdatud tähelepanu all, sest nende suusahüppekoondis jäi MM-il vahele võistluskombinesoonide manipuleerimisega.