Norrakad tegid suusahüppekoondises suurpuhastuse

Märtsis toimunud suusaalade MM-il rullus lahti tõeline skandaal, kui suusahüpete suure mäe lõppvõistlusel selgus, et teise koha saanud Marius Lindvik ning viiendana lõpetanud Johann Andre Forfang kasutasid manipuleeritud kombinesoone.

Brevig, Livelten ja Lobben kõrvaldati esialgu ajutiselt koondise juurest ning hiljem määras rahvusvaheline suusaliit (FIS) kolmikule ajutised tegutsemiskeelud.

Neljapäeval teatas Norra rahvusringhääling (NRK), et kõik kolm on oma ametipostidelt jäädavalt lahkunud. "Saame kinnitada, et tööleping on lõpetatud. Brevig on kõike arvestades rahul. Sportlased saavad olümpiahooajaks korralikult valmistuma hakata," kommenteeris NRK-le Brevigi advokaat Julie Höydal Davik.

"Me ei näinud põhjust oodata FIS-i uurimise tulemusi. Meie hinnangul on 7. ja 8. märtsi sündmustega seotud faktide kogum piisav, et töölepingud lõpetada," selgitas Norra suusaliidu peasekretär Ola Keul.

Nädala alguses selgus, et Norra meessuusahüppajad treenivad praegu Rune Velta, Roar Ljökelsöy ja Anders Fannemeli juhendamisel. Praeguseks ei ole veel teada, kas sama trio moodustab ka tuleva hooaja treeneritetiimi.