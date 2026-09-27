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Euroopa tennisekoondis vormistas Laveri karikaturniiril võidu

Tennis
Prantsusmaa tenniselegend Yannick Noah (karikaga) juhendas Euroopa koondise võidule
Prantsusmaa tenniselegend Yannick Noah (karikaga) juhendas Euroopa koondise võidule Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Euroopa koondis võitis teist aastat järjest Londonis toimunud võistkondliku tenniseturniiri Laver Cup, kui kogus otsustaval päeval kahe võiduga kokku vajalikud punktid.

Euroopa koondis läks pühapäevasele mängupäevale vastu 7:5 eduga ning vajas viimasel päeval, mil jagatakse iga võidu eest kolm punkti, kaht võitu. Seda tehti täpselt kahe matšiga: Flavio Cobolli ja Jakub Menšik alistasid kõigepealt paarismängus Alex de Minauri ja Taylor Fritzi 7:5, 6:3, misjärel teenis maailma teine reket Alexander Zverev ameeriklase Learner Tieni (ATP 13.) üle 7:6 (3), 6:3 võidu.

Euroopa koondis võitis esimesed neli Laveri karikaturniiri, 2022. ja 2023. aastal teenis võidu muu maailma koondis. Tunamullu võidutsesid jälle eurooplased, aga eelmisel aastal saavutas muu maailm oma kolmanda võidu.

Euroopa koondisesse kuulusid Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Menšik, Casper Ruud ja varumehena Arthur Fery. Maailma koondise moodustasid Alex de Minaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Aleksandr Bublik, Francisco Cerundolo ja varumehena Ignacio Buse.

Euroopa koondise kapteniks oli Yannick Noah, muu maailma koondist juhendas Andre Agassi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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