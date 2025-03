Disklahvi saanud Norra suusahüppajad: oleme juhtunust vapustatud

Lindvik võitis laupäeval Trondheimis suure mäe lõppvõistlusel hõbeda ning Forfang pälvis viienda koha, kuid pärast võistluse lõppu rullus lahti tõeline skandaal, kui avastati, et norralaste kombinesoonidega oli manipuleeritud. Laupäeval levis ühismeedias ka salaja filmitud video, mille põhjal kolm riiki ametliku protesti esitasid.

Norra suusahüppajate spordidirektor Jan-Erik Aalbu pidas esialgu konkurentide süüdistusi alusetuks, kuid pühapäeval ütles ta otse välja, et Norra koondis pettis tahtlikult. "Me oleme petnud. Me oleme üritanud süsteemi petta. See on vastuvõetamatu. Endiselt on mitmeid küsimusi, mis vajavad lähipäevil vastuseid," sõnas spordidirektor.

Ta süüdistas koondise abipersonali, kes oli otsustanud pärast FIS-i kontrolli kombinesoonide õmblusi tugevdada. Aalbu sõnul sai tema pettusest teada pühapäeva hommikul ning koondise peatreener Magnus Brevig oli talle öelnud, et tegemist ei olnud mitte pettuse, vaid reeglite rikkumisega.

Disklahvi saanud Lindvik ja Forfang saatsid pühapäeva õhtul Norra suusaliidu kaudu välja avalduse, milles väitsid, et ei teadnud pettusest midagi. "Oleme mõlemad vapustatud," kirjutasid sportlased. "Kui me oleks teadnud, et kombinesoonidega oli manipuleeritud, poleks kumbki meist hüppama läinud."

"Oleme oma abipersonali usaldanud ja nad on alati teinud kõvasti tööd, et meie varustus konkurentsivõimeliseks teha," lisasid Lindvik ja Forfang.

Samas võtsid nad vastutust ning tõdesid, et ei kontrollinud ise hüppevarustust üle. "Meil on sportlastena vastutus kindlustada, et kombinesoon sobib meile, aga me pole varasemalt abipersonali tööd kontrollima pidanud. Õmblusi samuti mitte," sõnasid nad. "Peame sellest õppima. Räägime heameelega FIS-i uurijatega ning tahame samuti juhtunu osas selgust."

Norra suusaliidu president Tove Moe Dyrhaug kutsus pettust vastuvõetamatuks ning suusahüppajate peatreener Brevig ütles, et kommenteerib juhtunud esmaspäeval, kui on tööandjaga rääkinud.