Põlva Serviti alustas kodupubliku toel Balti liigas kahe võiduga

Mullu käsipalli Balti meistriks tulnud Põlva Serviti alustas sel nädalavaetusel uut hooaega, kui alistas koduväljakul nii Tenax Dobele kui ka Läti ASK/MSG.

Laupäeval Tenax Dobele üle 34:25 (16:10) võidu saavutanud Serviti tegi ASK/MSG vastu avapoolaja lõpus spurdi, mille abil mindi riietusruumi 15:10 eduseisul. Teisel poolajal jätkas kodumeeskond domineerimist ning vormistas lõpuks vägeva 36:22 võidu.

Serviti resultatiivseimad olid Tõnis Kase ja Kermo Saksing kuue väravaga. Hendrik Varul lisas omalt poolt viis, Jürgen Rooba ja Stanislav Kholodiuk said kirja neli tabamust.

"Laupäeval Dobele vastu tegime hea esituse. Häälestatus ja mängupilt olid väga head. Pühapäevast ehk tänast mängu hindaks rahuldavalt. Tegime oma ära, kuid mängupilt oli kohati kahvatu," rääkis Serviti kapten Ülljo Pihus. "Järgmistesse mängudesse

tulebki kaasa võtta hea häälestus, mängutempo ja hea koostöö kaitses. Kõrvaldama peame pisivigu ja pallikaotusi."

Serviti jätkab hooaega 7. oktoobril, kui koduses meistriliigas võõrustatakse SK Tapat.