Norra suusahüppekoondis kaalub meeskonna MK-hooaja lõpetamist

Eelmisel nädalavahetusel rullus suusahüppemaailmas lahti suurskandaal, kui selgus, et Norra koondislaste hüppekombinesoone oli tugevdatud õmblustega manipuleeritud. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on pärast Trondheimis toimunud MM-i kehtestanud võistluskeelu viiele hüppajale, lisaks on keeldusid määratud ka koondise taustaliikmetele.

Laupäeval toimus Norras Vikersundis MK-etapp, kus Fredrik Villumstad teenis parima norralasena 25. koha. 53. koha pälvinud Benjamin Östvold ütles pärast võistlust Norra rahvusringhäälingule NRK, et lõpetab oma hooaja varakult. "Ma ei suuda praegu lihtsalt võistlemisele keskenduda," ütles 24-aastane suusahüppaja.

Östvold oli Norra koondisega ka MM-il kaasas, kuid seal ta võistlema ei pääsenud. "Ma tunnen, et mind süüdistatakse samuti pettuses, sest olin nendega MM-il" tõdes ta.

Laupäeval kirjutas Norra väljaanne Nettavisen, et Norra koondis kaalub, kas lõpetada terve meeskonna hooaeg. "Meie parimatel hüppajatel ei lubata hüpata ja kui ma saadaksin meie järgmised mehed Lahtis ja Planicas rahvusvahelise pressi ette..." sõnas koondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu. "Ma ei taha neid sellesse olukorda panna, sest seal hakkab küsimusi tulema."

Aalbu kinnitas, et naiskonna hooaeg jätkub kindlasti ka pärast Vikersundi etappi, aga meeste osas tehakse otsus lähipäevil. "Tüdrukud ei ole milleski süüdi," sõnas spordidirektor.