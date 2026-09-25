Selevko võidutses Saksamaal hooaja tippmargiga

Lühikavas napi eduga esikoha saanud Selevko näitas reedel vabakavas konkurentidest selgelt kõrgemat taset. Ta võitis vabakava 164,68 punktiga, millega jäi küll isiklikule rekordile umbes kümne punktiga alla, kuid parandas oma hooaja tippmarki rohkem kui kuue punktiga.

Teiseks tulnud Saksamaa esindaja Genrikh Gartung kogus 152,34 ja kolmandaks tulnud prantslane Francois Pitot 148,91 punkti. Arlet Levandi saavutas 145,97 punktiga neljanda koha.

Kahe kava kokkuvõttes kujunes Selevko võidusummaks 246,24 punkti, mille parandas augustis püstitatud hooaja tippmarki 0,09 punkti võrra. Tema isiklik rekord on 270,42 silma.

Kokkuvõttes teenis teise koha Gartung (231,39) ja kolmanda koha Pitot (224,19). Levandi tõusis tänu tugevale vabakavale üheksandalt kohalt seitsmendaks (218,16).