Avapoolajal väristanud Bigbank/Kalev sai hooaja esimese võidu

Kalevil õnnestus Viimsis kiirelt juhtima minna 19:6, kuid võõrustaja vastas sellele 13:2 spurdiga ning jätkas seda ka teisel veerandil, minnes juhtima 25:21. Poolajapausil oli tablool Viimsi 44:42 eduseis, aga Kalev tuli teisel poolajal väljakule uue energiaga ning läks taaskord juhtima.

Kolmanda veerandi lõpuks juhtis Kalev 67:53 ning enam vastast lähedale ei lubanud, vormistades 89:66 (21:19, 21:25, 25:9, 22:13).

Hugo Toom tegi võidumängus vinge esituse, kogudes 25 punkti, kaheksa lauapalli, viis resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget. Kalevi keskmängija Damian Forrest tegi 17 punkti ja 13 lauaga kaksikduubli, lisaks jäi ameeriklase arvele kolm korvisöötu, üks vaheltlõige ja üks blokeering. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Kaspar Vuks ja Kevaughn Allen. Viimsi resultatiivseim oli 15 punkti ja neli lauapalli kogunud Karl Gustav Jurtšenko.

Eesti-Läti liiga jätkub esmaspäeval, kui Läti Ülikool kohtub Ventspilsiga. Teisipäeval mängib Keila Coolbet Valmieraga ning Keila KK Riia VEF-iga.