FIS karmistas hooaja lõpuks reegleid, Ahonen ja Hannawald norralasi ei usu

Norra suusahüppajad Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang diskvalifitseeriti kodusel MM-il võistluskombinesooniga manipuleerimise tõttu ehk Norra koondis muutis juba võistluskontrolli läbinud hüppekombinesoone. Skandaali tõttu on kolm Norra suusahüppekoondise taustajõudu ametist eemaldatud.

Teisipäeval teatas FIS suusahüppekoondistele, et MK-hooaja lõpuni võivad sportlased nüüd kasutada vaid üht võistluskombinesooni, mis tuleb valida sel hooajal kiibistatud varustuse seast. Igal sportlasel on võimalik valida ka üks varukombinesoon, mida on võimalik kasutada vaid juhul, kui valitud põhikombinesoon saab kahjustada ning seda ei ole võimalik parandada.

FIS-i varustusinspektor vaatab kombinesoonid vahetult enne neljapäevast Holmenkolleni etappi üle ning korjab pärast võistlust varustuse tagasi, sportlastele antakse kombinesoon tagasi 30 minutit enne iga MK-võistluse algust ning hiljemalt 30 minutit pärast lõppu peab kombinesoon olema taas FIS-i valduses.

Pärast Holmenkolleni etappi hüpatakse nädalavahetusel Vikersundi lennumäel, 22. märtsil on suusahüppajad Lahtis ning märtsi viimastel päevadel Planica lennumäel. Norra skandaali tõttu on olukord enne hooaja lõppu aga mõistagi pingeline.

"Kui ma oleks Sandro Pertile [FIS-i suusahüpete pealik], viskaks ma nad kõik välja ja eemaldaks võistlustelt hooaja lõpuni, et nad mõistaks, millise skandaali nad on tekitanud," rääkis kahekordne suusahüpete maailmameister Sven Hannawald kodumaa meediale. "Ma ei mõista, kuidas saab olla nii ülbe ja meile kõigile näkku valetada," andis Hannawald mõista, et ei usu sportlaste juttu.

"Kui sportlane räägib, et ta ei teadnud, et hüppas manipuleeritud kombinesooniga, on see täielik jama," vahendab Yle Soome suusahüppelegendi Janne Ahoneni sõnu. "Ükski sportlane ei hüppaks nii tähtsal võistlusel varustusega, mida ta ei tunne läbi ja lõhki. Isegi, kui sportlane ei tea täpselt, mida võistlusvarustusega on tehtud, tunneks ta seda selga tõmmates muutust," lisas ta.

Sama rääkis NRK-le ka Trondheimis normaalmäel Lindviki järel teise koha saanud Andreas Wellinger. "Ma ei taha ühegi norralasega praegu kohtuda. Asi ei ole isiklik, aga manipuleerimisega on mindud liiga kaugele. Kui ma panen hüppekombinesooni selga ja tunnen, et midagi on erinevat, küsin, mida on muudetud," rääkis Wellinger ServusTV-le.