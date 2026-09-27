Šalkauskas võitis esimest korda Paide-Türi jooksu, naistest kiireim Hussar

Esmakordselt Paide-Türi rahvajooksu võitnud Šalkauskas sai kirja aja 42.06, edestades Karel Hussarit (42.43) 37 sekundi ning Aleksandr Kuleshovi (45.37) kolme ja poole minutiga.

"Jäin rahule võiduga, aga mitte tulemuse ega ilmaoludega – tuul oli vastu ja tunne oli raske," rääkis Šalkauskas pärast jooksu. "Olen pikal distantsil teist korda, eelmine aasta õnnestus ka kõik vahefinišid võita, kuid lõpus kaotasin Tiidrek Nurmele, seekord võitsin nii vahefinišid kui ka lõpu."

Šalkauskas jookseb järgmisel nädalavahetusel Tartu linnamaratonil, kui toimuvad Eesti meistrivõistlused poolmaratonis.

Naiste seas saavutas Liis-Grete Hussar kolmandat aastat järjest esikoha (48.02), kuid sihtis salamisi üldarvestuse viiendat kohta. Nii kõrgele üldarvestuses on õnnestunud naistest joosta vaid Jekaterina Patjukil.

"Kuulsin, kuidas stardis kommentaator ütles, et Katja on olnud üldarvestuses viies, siis ma natuke peas mõtlesin, et kes meestest stardis on ja teadsin, et mul on seal piirimail võimalik. Jõudsin kuuendana, nii et Katja on lõpetanud viiendana ja mina kuuendana," rääkis Hussar. "Olen aus, kolm maratoni aastas ja neist kaks viimast on olnud äärmiselt lühikese vahega, aga taastumine läheb iga päevaga aina paremaks ja siin lihtsalt peab iga aasta kohal olema."

Teise koha sai Külli Sizask (48.45), esikolmikusse mahtus veel Helen Bell (49.34).

44. Viking Window Paide-Türi rahvajooksu nädalavahetus sai avapaugu juba laupäeval Paide lastejooksude ning Paide Südame Sörgiga. Kokku osales kogu nädalavahetusel 3000 spordisõpra.