Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse

Korraldajate videopildi põhjal väga värskena lõpujoone ületanud Liina Kesamaa lõpuaeg esialgses finišiprotokollis on 33:55.38 ehk ta edestas kontrollaega enam kui kahe tunniga. Esialgsetel andmetel sai ta naistest 30. koha.

Seni oli Eesti naistest selle maa kõige kiiremini läbinud Heleen Vennikas, kes 2010. aastal sai tulemuseks 35:00.06.

Lõpuvideost oli näha, et selle aasta Spartathlonil osalenud teine Eesti võistleja Reigo Lehtla jõudis finišisse Leonidase varvasteni ja talle pandi pähe lõpetaja oliiviokstest pärg. Kas Lehtla tulemus ka ametlikku protokolli kirja läheb, on veel lahtine, sest Spartathloni kodulehel on ta aeg 36:07.11, mis aga ületab napilt 36-tunnist kontrollaega.

Võistlejad alustasid Ateenast laupäeva hommikul kell 7.

Meestest viis Tamas Bodis võidu Ungarisse uue rajarekordiga 19:40.51, edestades lähimat konkurenti, teise koha Kreekasse jätnud ja seni ajaga 19:55.09 20203. aastast rajarekordit enda nimel hoidnud Fotis Zisimopoulost (20:32.41) peaaegu tunniga. Kolmanda koha sai meie põhjanaabrite rõõmuks Tomi Ronkainen, kes sai aja 21:26.36.

Naistest oli ajaga 24:45.43 kiireim kohalik jooksja Despoina Simantrakou.

Enne tänavust jooksu oli 1983. aastal alguse saanud Spartathlonil lõpuaja tulemuse kirja saanud seitse Eesti ultrajooksjat: Peeter Kirpu, Peeter Vennikas, Aivar Luud, Heleen Vennikas, Silver Eensaar, Hannes Veide ja Priit Valk.