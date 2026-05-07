Uisuliit valis uue juhatuse

Senistest juhatuse liikmetest jätkavad seitsmeliikmelises juhatuses Zhanna Kulik ja Ere Lusti. Uued juhatuse liikmed on Triin Palk, Triin Hütt ja kiiruisutajaid esindav Saskia Alusalu.

"Uisuliidu juhatus võtab eesmärgiks olla üks tugevamaid alaliite Eestis, et hoida sportlaste jätkuvalt kõrget taset, pakkuda sportlastele igakülgset tuge ning tagada uisutamises nii sportlaste kui ka treenerite järelkasv," ütles uueks ametiajaks uisuliidu presidendiks valitud Maire Arm.

"Tugev uisutraditsioon ja klubide pühendunud töö on toonud meid uisutamise kuldaega, Eestis on rahvusvahelised tipud ja harrastajad üle kogu riigi, kuid meie väljakutseks saab kindlasti olema kohanemine riikliku rahastuse muudatustega, eriti noorsportlaste vaates. Uisutamise tugev kasvulava tähendab vajadust toetada perspektiivikate noorsportlaste pealekasvu," lisas Arm.

Eesti Uisuliit koondab üle Eesti 37 uisuklubi, kus treenib ligikaudu 2500 sportlast. Eesti Uisuliit kannab hoolt uisutamise hea käekäigu eest, edendab valdkonda ja koordineerib uisusporti. Uisuliit korraldab Eesti meistrivõistlusi ja on hinnatud partner rahvusvahelisele uisuliidule (ISU) tiitlivõistluste korraldamisel.

Uisuliidu kureeritavad alad on iluuisutamine, kiiruisutamine, sünkroonuisutamine ja lühiraja uisutamine.