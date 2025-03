Maailmameister: meie pihustasime enda suusahüppekombinesoone juukselakiga

2009. aastal Liberecis suurel mäel maailmameistriks kroonitud endine Šveitsi suusahüppaja Andreas Küttel avaldas kodumaa meediale, et ka tema on pettusega tegelenud.

Trondheimi MM-i jäid Norra suusahüppajad tahtliku petmisega vahele. Lahvatanud skandaali järel on mitmed varasemad suusahüppajad avaldanud, et petmisega on aastaid tegeletud.

"Meie pihustasime enda hüppekombinesoone juukselakiga, et vähendada õhuläbilaskvust," selgitas 45-aastane Küttel, kuidas nemad süsteemi petsid, kui ta oli alles noor suusahüppaja. Väiksem õhuläbilaskvus tähendab pikemat õhulendu.

Küttel rääkis väljaandele Blick, et kui ta teenis 2005. aastal karjääri esimese etapivõidu MK-sarjas, sai ta aru, et ka proffide seas tegeletakse pettusega. Päev pärast võitu küsis Austria koondise pealik Küttelilt, kas ta kasutas teises hüppevoorus sama kombinesooni kui avavoorus. "Mul on ainult üks kombe," vastas segaduses Küttel.

Nüüd rääkis ta, et sai siis aru, kuidas tipus ebaausaid võtteid kasutatakse – voorude vahel vahetati kombinesoone. "Kui pidid pärast esimest vooru kontrollis käima, võisid eeldada, et teises voorus pääsed sellest," selgitas Küttel.