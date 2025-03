FIS-i peasekretär: ei saa välistada, et Norra kaotab veel medaleid

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) peasekretär Michel Vion rääkis, et FIS on algatanud Norra suusahüppajate pettusskandaali suhtes põhjaliku uurimise, mis võib kesta kuid.

Suusahüppajad lõpetasid Trondheimis toimunud suusaalade MM-i suure mäe võistlusega, kuid pärast võistlust rullus lahti tõeline skandaal, kui selgus, et Norra koondis oli hüppajate kombinesoone manipuleerinud. Marius Lindvik kaotas hõbemedali, lisaks sai disklahvi veel viienda koha pälvinud Johann Andre Forfang.

Norra suusakoondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu tuli päev hiljem välja ning tunnistas, et tegemist oli tahtliku pettusega. Aalbu sõnul oli manipuleerimise taga koondise abipersonal, kes oli otsustanud pärast FIS-i kontrolli kombinesoonide õmblusi tugevdada. Disklahvi saanud Forfang ja Lindvik tegid ühisavalduse, milles väljendasid oma kahetsust ning ütlesid, et on valmis FIS-i uurijatega rääkima.

Rahvusvahelise suusaliidu peasekretär Michel Vion rääkis Austria rahvusringhääligule ORF, et Norra võib FIS-i uurimise järel veelgi suurema karistuse saada. Hüppekombinesoonide sisse õmmeldakse kiibid, seega FIS saab kõik MM-il tehtud hüpped järele kontrollida.

"Neile võidakse kehtestada lisakaristusi, ei saa välistada, et ka disklahve," sõnas Vion, kes lisas, et uurimine võib võtta kuid.

Forfang tegi lisaks ühisavaldusele ka esmaspäeval ühismeediasse ingliskeelse postituse, milles avaldas taas kahetsust. "Ma olen täielikult vapustatud. MM oleks pidanud olema unelmate nädal, aga me tegeleme hoopis täieliku tragöödiaga," kirjutas norralane. "See on südantlõhestav olukord. Mitte ainult minu jaoks, aga kõigi nende jaoks, kes meie ala armastavad."

Lindvik võitis Trondheimis veel kaks medalit, kui ta tuli normaalmäe võistlusel maailmameistriks ning teenis MM-tiitli ka segavõistkondade võistlusel. "See on õudusunenägu, ma olen murtud. Ma ei teadnud, et minu kombinesooni muudeti ja kui oleksin seda teadnud, poleks ma seda kasutanud. Mul on raske oma mõtteid sõnadesse panna," kirjutas tema ühismeedias.