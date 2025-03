Ameti pani maha ka Norra suusahüppekomitee juht

"Armastan seda spordiala, mu perekond armastab seda spordiala, aga ma ei saa enam jätkata. Ma ei taha järjekordse puhastustööga tegeleda," sõnas 49-aastane Korsen intervjuus Norra päevalehele VG, vihjates aastaid endist spordidirektorit Clas Brede Braathenit ümbritsenud konfliktidele ning tema tagasiastumisele eelmise aasta alguses.

Trondheimi MM-il filmiti Norra suusahüppekoondise taustajõude ümber õmblemas juba võistluskõlbulikuks tunnistatud hüppekombinesoone, Austria, Sloveenia ja Poola ühise protesti tulemusena diskvalifitseeriti Marius Lindvik ja Johannes Andre Forfang. Skandaali tõttu on norralased ilma jäänud sponsoritest, ametist on tagasi astunud või eemaldatud suusahüppekoondise treenerid Magnus Brevig ja ka Artti Aigro arengu eest vastutanud Thomas Lobben ning rätsep Adrian Livelten.

Sealjuures ei arva Korsen, et Norra suusaliidu president Tove Moe Dyrhaug ega spordidirektor Jan Erik Aalbu peaksid tagasi astuma. "Jan-Erikul on meie täielik toetus. Me ei arva, et ta oli pettusest teadlik ning loodan, et ta tuleb olukorraga toime. Inimesed peavad kokku hoidma, üksteist hoidma ning jõupingutused ühendama, aga see juhtub minuta," lisas Korsen.

VG kirjutab, et Korseni sõnul lõi ta Trondheimis skandaali puhkedes kriisitiimi, kellega peeti vestlusi pea kogu öö. "Olen pettunud ja kurb. Mina ja paljud teised oleme pühendanud tuhandeid tunde vaid selleks, et see kaunis spordiala jääks varemetesse. See olukord on keeruline, see on mu elu raskeim periood. Viimased päevad on minu jaoks olnud äärmiselt keerulised," tõdes ta.

Neljapäeval selgus ka, et Norra suusahüppajate ajutiseks peatreeneriks saab Anders Fannemel. Skandaali järel hoidis mõned päevad ametit Bine Norcic.