Muchova ja Noskova viisid Tšehhi Billie Jean King Cupi võidule

Tšehhitarid alustasid Billie Jean Kingi karikafinaali hästi, kui maailma kaheksas reket Karolina Muchova alistas veidi enam kui tunniga Anhelina Kalinina (WTA 48.) 6:2, 6:3. Seejärel astusid väljakule mõlema riigi esireketid, aga Linda Noskova (WTA 6.) võitis Elina Svitolina (WTA 7.) vastu avaseti 6:3 ning teise 7:6 (5), vormistades Tšehhile kaks-null võidu.

Tšehhi jaoks oli see seitsmes võit Billie Jean Kingi karikaturniiril, viimati saavutati võit 2018. aastal. Tšehhoslovakkia perioodil võideti Föderatsioonide karikaturniir viiel korral.

Lisaks Muchovale ja Noskovale kuulus Tšehhi koosseisu veel Marie Bouzkova, Sara Bejlek, Katerina Siniakova. Kapteniks oli 2018. aastal turniiri võitnud Barbora Strycova.

Kvalifikatsioonis sai Tšehhi jagu Šveitsis kolm-kaks, veerandfinaalis alistati Suurbritannia kaks-null ning poolfinaalis Hispaania samuti kaks-null. Ukraina mängis Billie Jean Kingi karikafinaalis esimest korda.